„Decizia de a rămâne sau nu directoarea de la ANM în funcţie aparţine Consiliului de Administraţie al ANM. Vom trimite raportul corpului de control către CA-ul ANM cu absolut toate neregulile identificate. Problema reală este că CA-ul ANM e nefuncţional de luni de zile pentru că nu au cvorum, deci nu poate lua decizii. De ce nu au cvorum? În urma concursurilor lansate nu au fost ocupate toate posturile pentru membri din CA. Am încercat de luni de zile să reluăm un concurs, dar AMEPIP nu a avut experţi să ne trimită să dăm drumul la concurs - aşa că nu s-au putut relua concursurile", a explicat Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Ministra a precizat că două propuneri pentru ocuparea unor poziţii interimare în Consiliul de Administraţie al ANM au fost respinse de AMEPIP.

„Am încercat să trimitem 2 propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspuns oficial că oameni cu experienţă de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt consideraţi că au 3 ani de conducere de către AMEPIP. Un politician care a avut firma lui tata şi s-a pus director la 18 ani pe ea, ar putea azi să îndeplinească această condiţie, în această interpretare, şi ar fi mai bun decât oameni cu zeci de ani experienţă fix pe meteorologie. Aşa că AMEPIP ne-a respins deja 2 experţi cu o carieră întreagă în domeniu", a afirmat ministra de resort.

O nouă propunere pentru Consiliul de Administrație

Diana Buzoianu a anunţat că a transmis către AMEPIP o nouă propunere pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Administraţie al ANM, de această dată vizând un specialist cu experienţă în audit şi domeniul financiar.

„Am trimis ieri către AMEPIP o nouă propunere pentru al treilea membru în Consiliul de Administraţie al ANM. Un om cu experienţă pe audit şi financiar, având în vedere problemele identificate la ANM. Acum aşteptăm să vedem răspunsul AMEPIP", a precizat aceasta.

Ministra a avertizat că lipsa unui Consiliu de Administraţie funcţional poate împiedica aprobarea bugetului instituţiei până la sfârşitul lunii octombrie, cu posibile consecinţe financiare.

„Atenţie. Lipsa validării unui membru de către AMEPIP pe diverse interpretări halucinante nu înseamnă doar că directoarea ANM, de exemplu, nu poate fi evaluată, ci şi că bugetul ANM nu poate fi aprobat până la final de octombrie. Acest blocaj poate însemna riscuri financiare pentru ANM. Aşa că răspunsul AMEPIP ar trebui să vină de urgenţă. Asta, sau blocajul acesta susţinut de luni de zile are riscul de a produce pagube reale în perioada imediat următoare", a transmis Diana Buzoianu.

Scandalul achizițiilor de lux din bugetul ANM

Ministra interimară a Mediului a solicitat, la finalul săptămânii trecute, demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), după ce Corpul de Control a identificat achiziţii de parfumuri, articole vestimentare şi alte produse de lux din bugetul instituţiei, şi a anunţat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de Conturi.

Potrivit Dianei Buzoianu, Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat, în ultimii patru ani, achiziţii directe în valoare de milioane de lei, cu încălcarea legislaţiei în vigoare.

În replică, directoarea generală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, susţine că nu a utilizat cardul instituţional, acesta fiind declarat „inactiv de la emitere", şi că nu a aprobat niciodată achiziţii în afara legii.

Mateescu a precizat, totodată, că a dispus o misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituţionale de către compartimentul responsabil şi, ca urmare, a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii.