Administrația Națională de Meteorologie ar fi atribuit direct contracte de sute de mii de lei către firme de casă, spune ministrul interimar al Mediului.

Directorul ANM Elena Mateescu nu-și va da demisia, pentru că nu se consideră vinovată - a transmis pentru Știrile Pro TV.

Potrivit raportului de control al ministerului mediului, în 2024, Administrația Națională de Meteorologie a cumpărat mobilier în valoare de peste un milion și jumătate de lei, prin achiziție directă.

Probleme au fost găsite și la cumpărarea calculatoarelor și a laptopurilor. În 2023, de exemplu, instituția a achiziționat direct astfel de echipamente în valoare de peste 700.000 de lei, deși planul anual prevedea o procedură competitivă.

Practic, achiziția directă permite unei instituții să cumpere produse de la un furnizor fără să organizeze o licitație publică, dar numai în anumite condiții și în limitele stabilite de lege. Când aceste limite sunt depășite sau când regulile impun o procedură competitivă, instituția trebuie să respecte acele cerințe. Raportul arată că două firme au câștigat în mod repetat contracte pentru mai multe categorii de produse.”

Diana Buzoianu - ministrul Interimar al Mediului: „Una dintre neregulile principale și poate cele mai grave este că s-au făcut prin achiziții directe prin 2-3 firme de casă practic, s-au achiziționat produse în valoare de milioane. Și aceste achiziții făcute an după an către aceleași firme au fost făcute cu nerespectarea întregii legislații în domeniu".

Toate aceste achiziții se adaugă celor prezentate deja de ministrul intrimar al Mediului, care a vorbit despre parfumuri, pantofi, haine și accesorii de lux cumpărate cu 5 carduri ale instituției. Numai anul trecut, parfumurile ar fi costat aproape 120.000 de lei.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a transmis că nu-și va da demisia, așa cum i-a cerut Ministrul Mediului.

Elena Mateescu - Directorul Administrației Naționale de Meteorologie: „Nu îmi voi da demisia pentru că nu mă consider vinovată în acest sens. Consider că fiecare coleg din Administrația Națională de Meteorologie trebuie să își respecte fișa postului, să fie responsabil și, în același timp, dacă a greșit să răspundă în fața organelor competente."

Raportul urmează să fie transmis către Parchetul General, Curtea de Conturi și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, pentru verificări suplimentare.