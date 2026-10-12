ANM trebuia să pună în funcțiune un centru agrometeorologic încă de acum 3 ani. Proiectul era finanțat din fonduri europene, însă s-a cerut majorarea bugetului, iar pentru aproximativ 1,5 milioane de lei inspectorii nu au găsit acum documentele justificative.

Centrul Agrometeorologic, care se află lângă clădirea principală a ANM are echipamente de ultimă generație și ar trebui să îi ajute pe fermieri cu informații despre fenomenele meteo care le pun în pericol activitatea dar și cu prognoze. Centrul, finanțat din fonduri europene, a costat peste 27,3 milioane de lei.

Corespondent Pro TV: „Acest centru ar fi trebuit să analizeze cum agricultura este influențată de vreme și să ofere date pentru prevenirea secetei. Deși trebuia să funcționeze încă din 2023, în iulie anul acesta era tot nefuncțional. În plus, inspectorii au descoperit că ANM a mărit costul contractului cu peste 1,5 milioane de lei peste suma aprobată, fără să găsească documente care să justifice diferența”.

Într-o postare pe rețelele de socializare, directorul ANM a menționat că special pentru acest centru a fost cumpărată mobilă de peste un milion și jumătate de lei. De asemenea, Elena Mateescu a spus că nu a utilizat cardul instituției acesta fiind declarat „inactiv de la emitere” și că nu a aprobat niciodată achiziții de tipul celor menționate de inspectorii de mediu.

În plus, povestește că în luna august a depus plângere la poliție. La rândul său, ministrul Mediului spune că a făcut asta în timp ce la ANM era deja corpul de control.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului: „Este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public, un dezmăț care s-a transformat într-un beneficiu personal al unor oameni de acolo. Inclusiv raportul arată nereguli cu privire la angajarea și nerespectarea legislațiilor cu privire la angajarea personalului. O să ne uităm astăzi juridic care sunt pașii pe care putem să-i luăm pentru ca persoanele vinovate să plătească.”

Potrivit raportului celor de la mediu, cu cinci carduri asociate conturilor ANM au fost cumpărate haine și accesorii de lux, parfumuri, produse cosmetice și obiecte decorative, plătite din bugetul instituției.

Neregulile au ajuns pe masa ministrului Mediului în urma unor sesizări făcute de avertizori de integritate. Adică, în acest caz, persoane din ANM au sesizat problemele.