Dezvoltatorul blocului distrus de incendiu a ridicat sute de apartamente. Cine este Ilie Ioniţă

Investitorul care se oferă să îi ajute acum pe oamenii rămaşi pe drumuri este Ilie Ioniţă, un dezvoltator care a ridicat sute de apartamente în Bucureşti.

Bărbatul este cercetat de procurori încă din 2015 pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în cazul unor afaceri imobiliare. Însă, deşi este acuzat că ar fi ridicat foarte multe locuinţe fără acte, nu a fost trimis în judecată nici până astăzi.

Ilie Ioniţă, zis Zorilă, este cercetat încă din 2015 de procurori pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Este anchetat că ar fi ridicat 20 de blocuri, în cartierul Sălaj din Capitală, iar apartamentele le-ar fi vândut fără acte pentru a nu plăti taxe şi impozite. Prejudiciul a fost estimat la 2,6 milioane de euro. Dosarul se afla încă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În urmă cu 5 luni, în cadrul campaniei Inspectorul Pro, vă prezentam câteva dintre realizările dezvoltatorului Ilie Ioniţă: printre ele, apartamente branşate ilegal la electricitate sau ridicate cu încălcarea normelor de construcţie. Toţi cei înşelaţi spuneau atunci că se tem de o nenorocire care iată, s-a întâmplat câteva luni mai târziu.

Revoltător este că atât primăria cât şi Inspectorarul de Stat în Construcţii ştiau de ani de zile de problemele blocurilor ridicate de Ioniţă. Multe dintre ele fără autorizaţie de construire. Dar ca de fiecare dată Autorităţile îşi pasează răspunderea, iar blocurile rămân în picioare, deşi în orice altă ţară civilizată ar fi puse la pământ.

În aprilie 2018, vă prezentăm la Inspectorul Pro, cazul unui alt bloc din sectorul 5, construit de Ilie Ioniţă, aflat la nici un kilometru distanţă de cel care a ars, în weekend. Apartamentele erau branşate ilegal la electricitate.

"Pe contractul meu când am cumpărat scria că în iunie am contractat, în septembrie îmi dă utilităţi. Am intrat în al 6-lea an şi eu nu am utilităţi", spunea atunci un locatar.

Soluţia găsită de dezvoltator pentru ca 90 de familii să aibă curent electric a fost să lege toate apartamentele la contorul unei garsoniere. Pe care tot Ilie Ioniţă o deţine într-un bloc construit de el pe o stradă alăturată.

"Am avut nişte probleme cu circa financiară şi conturile mele s-au blocat nu am mai putut să finalizez această lucrare. Puteţi verifica că sunt depuse actele pentru branşamentul nou şi aşteptam să ridice blocarea conturilor ca să pot să fac plata pentru că este o plată foarte mare. M-am luptat şi am tras de la blocul următor că mai am un bloc în spate”, explica Ilie Ioniță.

Cu toate acestea, situaţia nu a fost rezolvată nici până în ziua de azi.

Locatar: - Dacă copilul meu de 3 ani pune mâna pe un fir şi rămâne acolo jos, cine răspunde?

Reporter: - Asta se suprasolicită.

Locatar: - Şi ce se întâmplă dacă se suprasolicită? Ardem ca şobolanii. Cum au ars cei de acolo, aşa vom arde şi noi!

Pentru blocul distrus de incendiu, dezvoltatorul imobiliar a primit în 2012, pe vremea lui Marian Vanghelie, autorizaţie de construcţie parter + două etaje + mansardă. Iar un an mai târziu încă o autorizaţie pentru supraînălţarea mansardei. Doar că actele emise nu au respectat prevederile legale, a constatat Inspectoratul de Stat în Construcţii, care suspicionează inclusiv că în dosare s-ar fi depus acte false şi au sesizat parchetul.

Fratele dezvoltatorului a trecut luni pe la blocul racordat ilegal. În replică la acuzațiile Inspectoratului în Construcții, acesta susține că are toate autorizațiile legale.

Reporter: - Pentru această clădire, aveţi autorizaţie?

Fratele dezvoltatorului: - Uitaţi, chiar acum a plecat şi domnul inspector. Le-am arătat pe toate.

Reporter: - Inspectoratul pentru Stat în Construcţii a spus că ele nu sunt legal acordate de către primărie şi aşa că a sesizat Parchetul.

Fratele dezvoltatorului: - Nu sunt acordate legal de către cine? Păi asta nu e problema mea dacă Primăria... Eu am primit toate autorizaţiile... V-am mai spus: sunt două locaţii care nu sunt autorizate din cauza problemelor pe care le-am avut cu Parchetul.

La o stradă distanţă, Ilie Ioniţă a mai ridicat un bloc mai înalt cu două etaje decât este permis în zonă. În ambele cazuri, Inspectoratul de Stat în Construcţii a făcut plângeri penale care în 2015 au ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. De atunci şi până acum nu s-a mai auzit nimic despre acest dosar, iar reprezentanţii instituţiei nu ne-au transmis în ce stadiu se află.

Luminiţa Sandru, un locatar din zonă, a descoperit aceste nereguli încă din 2013.

”Domnul Ioniță i-a amenințat pe oameni să nu cumva să facă vreun demers, să anunțe poliția sau instituțiile”, a povestit aceasta.

Tot în sectorul 5, pe strada Teiuş, acelaşi dezvoltator a ridicat alte două imobile fără autorizaţie de construire. În acest caz, reprezentanţii Primăriei Sectorului 5 susţin că au amendat dezvoltatorul cu 25000 de lei şi l-au obligat ca până în octombrie 2018 să intre în legalitate. De ce abia după atâta timp, e greu de explicat, câtă vreme primarii îşi pasează responsabilitatea sau refuză să comenteze situaţia.

