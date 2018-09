Blocul distrus de incendiu. Deși s-a cerut demolarea, nimeni nu a făcut nimic. ”Am crezut că am câștigat la loto”

Incendiul care a mistuit un bloc din sectorul 5 al capitalei şi a lăsat pe drumuri 150 de oameni readuce în atenţie situaţia gravă a construcţiilor care nu respectă regulile, timp în care autorităţile sunt indiferente sau chiar încurajează situaţia.

Deşi imobilul în cauză a fost ridicat fără autorizaţie în urmă cu 5 ani, niciun responsabil nu a reuşit să-l demoleze. Dezvoltatorul a avut astfel mâna liberă să vândă apartamentele, mai ales că le dădea la jumătate din preţul pieţei.

Locatarii ştiau că blocul n-are autorizaţie, motiv pentru care n-au putut să încheie acte de vânzare cumpărare. Aşa că au bătut palma în baza unui antecontract încheiat la notar. Unii au plătit integral apartamentele, alţii îi achitau rate lunar dezvoltatorului Ilie Ioniţă.

”Am plătit 32.500 domnului dezvoltator Ioniţă timp de 5 ani. Deci nu m-am întâlnit cu dânsul la colţul străzii să-i dau banii, să îmi dea o chitanţă de mână. Nu, s-a mers la un notariat, s-a făcut o promisiune. Am mers pe încredere”, spune un locatar.

”Am avut un avans foarte mic şi dânsul a fost singurul care a acceptat. 6000 avans şi 30.000 pentru două camere. Atunci mi s-a părut că am câştigat la loterie, vă daţi seama”, a spus un alt locatar.

”Ulterior eu am aflat care este situaţia şi eu am umblat, am bătut drumurile acestei primării şi am fost în audienţe. Instituţiile statului au văzut că s-a ridicat ditamai blocul. De ce nu s-au sesizat?”, se întreabă un alt locatar.

Doar cei de la Inspectoratul de Stat în Construcţii s-au sesizat în 2013, l-au sancţionat pe investitor şi l-au somat să dărâme blocul. Conform legii, primarul trebuia să ia decizia finală dacă o construcţie fără autorizaţie va fi demolată. Edilul de atunci, Marian Vanghelie nu a comentat situaţia, iar actualul, Daniel Florea, pasează răspunderea.

''Nu avea autorizaţie şi din păcate nici nu ar fi putut să o obţină. Cei de la ISC nici măcar nu discutaseră despre punerea în legalitate. Noi ar fi trebuit să începem, era o acţiune în instanţă, împotriva celui care a construit blocul, să îl demoleze”, explică Daniel Florea, primarul Sectorului 5.

Inspectoratul de Stat în Construcţii l-a dat în judecată pe dezvoltator pentru a-l obliga să dărâme clădirea. Acţiunea a fost, însă, suspendată, pentru că investitorul a dat la rândul său în judecată primăria şi a cerut obţinerea avizului de construcţie. Dar fără să solicite primăriei documentul. Cererea îi este respinsă, primăria nu face nimic, inspectoratul revine în 2017 cu o altă solicitare dar şi aceasta este respinsă pentru că inspectoratul nu a putut obţine de la primărie hotărârea definitivă că lui Ilie Ioniţă nu i se poate emite autorizaţia.

În replică, fratele dezvoltatorului, care este și partener la firmă, susține că procesul pentru obținerea autorizației a întârziat foarte mult și așa s-a ajuns aici. În plus acesta susține că nu are nicio vină câtă vreme focul a pornit de la casa de langă bloc și nu din interiorul construcției.

Victime în acest cerc vicios au fost cumpărătorii care s-au trezit vineri noaptea înconjuraţi de flăcări. Câţiva au mers luni la Primăria Sectorului 5 să primească ajutorul de urgenţă anunţat de edil. 3000 de lei pentru fiecare persoană şi promisiunea că toţi vor fi ajutaţi să se mute cu chirie. La rândul lui, investitorul a promis că le vă o oferi un ajutor.

