Aceasta a intrat în avarie din cauza instalațiilor învechite. Acum o săptămână, Ministerul Mediului a făcut plângeri penale împotriva fostei conduceri și a retras autorizațiile de mediu.

Miercuri, directorul interimar al stației a prezentat un plan de lucrări care vor dura, spune el, cel puțin până la iarnă.

Stația de epurare a orașului Slobozia otrăvește apele râului Ialomița cu sute de tone de ape uzate netratate, arată verificările din ultimele zile.

Potrivit Gărzii de Mediu, valorile de poluanți din râu depășesc limitele admise de peste 70 de ori. Noul director interimar a prezentat ce lucrări a început.

Marian Hoinaru, director interimar al stației de ape uzate Slobozia: „Avem programul de reabilitare a treptei mecanice, care se va finaliza pe data de 15 noiembrie, și urgent avem ca treapta biologică să fie făcută o revizie pe linia unu, cel puțin o revizie, o reabilitare și punere în funcțiune. Asta se poate face prin partea mecanică, rezolvată la trei luni de aici încolo, după care amorsarea ei, asta înseamnă să intre în procesele biologice, să fie undeva încă trei luni.”

Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului: „Este exemplul de investiție într-o companie care a fost ținută de persoane care erau bine mersi susținute politic, dar mai degrabă nu făceau investițiile necesare. Ne-am dus și am văzut inclusiv investiții care au fost finalizate acum 16 ani de zile, care arată de zici că au fost acum 100 de ani de zile.”

Direcția de Sănătate Publică a județului susține că probele de laborator au indicat că apa din rețeaua publică a orașului Slobozia și din alte localități învecinate are depășiri ușoare ale valorilor de clor rezidual liber. Inspectorii au avertizat operatorul de apă să verifice mai des și mai atent calitatea apei potabile.

Culmea, deși stația de tratare a apelor nu funcționează, locuitorii sunt taxați pentru acest serviciu, pentru că, spune directorul interimar al stației de epurare, fără acești bani nu se pot face lucrările.

Cum s-a ajuns în această situație încearcă să explice prefectul județului.

Mihai Tănăsescu, prefectul județului Ialomița: „Primăria Slobozia este principalul vinovat. Este, într-adevăr, în subordinea Consiliului Județean Ialomița, dar infrastructura aparține primăriei.”

Primarul orașului Slobozia susține că nu era treaba primăriei să verifice activitatea stației de epurare.

Dănuț Potor, primarul orașului Slobozia: „Funcționarea stației de epurare este asigurată de către un operator care, cel puțin din câte știm noi, până acum a avut autorizație de mediu în regulă. Și există autorități – Garda de Mediu, autoritatea publică de mediu și Apele Române – care controlează funcționarea acestui operator.”

Edilul a mai precizat că acuzațiile care îi sunt aduse sunt nefondate și ar fi motivate politic.