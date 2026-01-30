Sâmbătă dimineața, 25 ianuarie 2025, în jurul orei 4:15, o explozie a zguduit centrul orașului Assen. Bubuitura s-a auzit în diferite zone ale orașului. Imediat după aceea, trei persoane au reușit să intre în Muzeul Drents pe la ieșirea de urgență. Vitrina care conținea Coiful a fost spartă cu un ciocan. A urmat o vânătoare de oameni. În patru zile, mai mulți suspecți au fost arestați. Dar nu există nicio urmă a Coifului.

Dacă există cineva în Țările de Jos care știe cum să găsească opere de artă furate, acela este Arthur Brand, scrie RTV Drenthe. Detectivul de artă a fost implicat anterior în descoperirea și returnarea picturilor furate din Muzeul Westfries, printre altele. El primește în mod regulat informații, dar până acum nu a aflat nimic despre comorile de artă românești din Muzeul Drents.

„Nu se vorbește prea mult despre asta”, spune Brand. Doar unul dintre cei trei suspecți principali a spus ceva în legătură cu acest lucru. „După arestările inițiale, poliția l-a eliberat. Apoi a fost abordat de ofițeri sub acoperire. Le-a spus că unul dintre bărbați a plecat cu Coiful și s-a întors mai târziu. Asta înseamnă probabil că cineva știe unde se află Coiful. Și cu cât sunt mai puțini oameni care știu despre asta, cu atât este mai puțin probabil să se discute despre subiect. Bănuiesc că prada este ascunsă sau îngropată undeva.”

Teama de topire

Aceasta ar însemna că piesa de patrimoniu încă există. Vești bune pentru Muzeul Național de Istorie a României, proprietarul comorilor de artă. Imediat după furt, au existat temeri că piesa ar fi fost topită.

Coiful este aproape din aur pur. Cu toate acestea, topirea lui, împreună cu brățările, nu ar aduce o sumă foarte mare. Brand o estimează la aproximativ 150.000 de euro. Valoarea reală a Coifului, fabricat în secolul al V-lea î.Hr., este mult mai mare. Statul olandez a trebuit să plătească 5,7 milioane de euro pentru piesele furate. Dar valoarea lor pentru România este neprețuită.

Potrivit lui Brand, speranța că acest Coif va fi recuperat provine din faptul că suspecții au fost arestați la scurt timp după furt. „Cu cât infractorii au mai puțin timp să topească, să vândă sau să scoată ilegal obiectele din țară, cu atât mai bine. Dacă ar fi durat mai mult, nu le-ai mai fi văzut niciodată.”

A dat ordinul lumea interlopă din România?

În luna mai a anului trecut, în România au apărut zvonuri potrivit cărora membri ai lumii interlope românești ar fi fost implicați în furtul de artă. Procurorul general al României, Alex Florența, investighează dacă infractorii din țară ar putea folosi Coiful furat ca monedă de schimb pentru a elibera un coleg român din închisoare.

„Nu m-am gândit niciodată că ar fi implicați comandanți”, spune Brand. „Mi se pare foarte puțin probabil în acest caz; nu am întâlnit niciodată așa ceva în cariera mea. Dar asta nu înseamnă că este imposibil. De obicei, cineva fură ceva și apoi caută un cumpărător.”

Detectivul de artă știe că în lumea infracțională există întotdeauna cineva dispus să topească aurul. Dar i se pare mai logic ca presupuşii făptași să se prezinte cu bunurile furate.

Compensația

„Dacă îl topești, vei primi mai târziu banii, pe care va trebui să-i împarți. Dar mai întâi vei primi o pedeapsă cu închisoarea, iar când vei fi eliberat, va trebui să plătești aproximativ șase milioane de euro despăgubiri. Dacă nu reușești, vei ajunge din nou la închisoare”, explică Brand. „Atunci e mai bine să le spui unde se află Coiful acum; asta te va scuti de mai multe bătăi de cap.”

„Dacă acel Coif reapare, judecătorul va fi mult mai indulgent”, a mai spus detectivul pentru publicația olandeză. „Atunci, întreaga spargere a fost un simplu jaf cu explozibili. Nimeni nu a fost ucis și nu s-a folosit violența împotriva nimănui. Toată lumea este fericită că a recuperat prada; tu trebuie să ispășești câțiva ani de închisoare, iar apoi totul se va termina. Dacă acel Coif însă nu va reapărea, toată lumea va vorbi despre asta și peste douăzeci de ani. Asta nu este karma bună.”

Tactica „nevinovaților”

Dar Brand realizează, de asemenea, că în prezent este imposibil ca suspecții să dezvăluie unde se află prada. „Acești oameni susțin că sunt nevinovați, așa că nu poți pur și simplu să prezinți Coiful. Este o tactică. Poate că vor aștepta să vadă ce are de spus Parchetul și care este cererea, iar apoi îl vor prezenta oricum.”

Detectivul de artă își pune speranțele în acest lucru. „În acest caz, trebuie să sperăm că cineva se va răzgândi. În orice caz, eu încă cred că va fi returnat.”

