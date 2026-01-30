Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru Euronews că „abordarea lingușitoare” a lui Mark Rutte (foto articol) față de președintele SUA va duce la un „eșec total”.

„Vreau să fiu clar, Mark Rutte este dezamăgitor și îmi pierd încrederea”, a declarat Michel, care a condus Consiliul timp de cinci ani până în 2024.

„Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american. Mă aștept ca Mark să lucreze pentru unitatea în cadrul NATO”, a adăugat Michel.

Rutte, care l-a numit pe președintele american Donald Trump „tatăl” alianței NATO, și-a câștigat reputația de „whisperer” (șoptitor - n.trad.) al lui Trump. De asemenea, el i-a oferit lui Trump o ieșire pentru a renunța la recentele amenințări de a declanșa un război comercial cu țările europene în legătură cu Groenlanda.

Michel a declarat pentru Euronews că „diplomația lingușitoare a lui Rutte nu va funcționa” și ar putea duce la „un eșec total”. „Ne confruntăm cu intimidări, ne confruntăm cu amenințări. Ce se întâmplă cu Groenlanda este inacceptabil și mă aștept ca Mark Rutte să fie o voce puternică în apărarea unității NATO”, a afirmat el.

El a adăugat că UE este un „partener foarte loial” al SUA și „nu merită” recentul „comportament” al lui Trump, referindu-se la amenințările președintelui american cu privire la Groenlanda, la încercările sale de a conferi „legitimitate” președintelui rus Vladimir Putin și la sancționarea foștilor oficiali ai UE.

Administrația americană a impus recent sancțiuni împotriva lui Thierry Breton, fostul comisar european al Franței și țarul tehnologiei responsabil de elaborarea regulamentului digital al UE.

