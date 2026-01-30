Deţinătoarea trofeului, PSG, va întâlni o rivală din Ligue 1, AS Monaco.

Confruntările din play-off:

Monaco (Franţa) - Paris Saint-Germain (Franţa)

Benfica (Portugalia) – Real Madrid (Spania)

Qarabağ (Azerbaidjan) - Newcastle (Anglia)

Bodø/Glimt (Norvegia) - Inter (Italia)

Galatasaray (Turcia) - Juventus (Italia)

Borussia Dortmund (Germania) - Atalanta (Italia)

Club Brugge (Belgia) - Atletico Madrid (Spania)

Olympiacos (Grecia) - Leverkusen (Germania)

Meciurile tur vor avea loc la 17/18 februarie, iar returul la 24/25 februarie.