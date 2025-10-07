Descoperire remarcabilă la Alba Iulia: A fost găsită poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în cetate acum 426 de ani

Descoperire arheologică deosebit de importantă în Alba Iulia. A fost găsită poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în cetate în urmă cu 426 de ani după câștigarea bătăliei de la Șelimbăr ce a dus la unirea Transilvaniei cu Țara Românească.

Deși dărâmată când a fost ridicată Cetatea Alba Carolina, specialiștii au putut confirma că vestigiile găsite acum fac parte din construcția originală.

Aici este locul unde se afla poarta Sfântul Gheorghe, în zona estică a Cetății Alba Carolina. Se pot vedea zidul lateral și pilonii culoarului.

Tudor Roșu, istoric: "Prin acestă intrare probabil triumfală Mihai Viteazul preia de facto conducerea Transilvaniei pentru o scurtă perioadă".

Construcția a fost descoperită la trei metri adâncime, aproape de Poarta a Treia a cetății, în interior, la distanță de aproximativ 50 de metri de zidul actual.



Anca Timofan, arheolog Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: ”Era o poartă fortificată, cu barbacană circulară, o avem încă în picioare în 1711. Apoi o dată cu construirea cetății începe practic demolarea porții.”



Ridicarea Cetății Alba Carolina a început în 1715, iar poarta a fost pusă la pământ treptat.



Gabriel Rustoiu, director Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: "Ne propunem în viitor să continuăm săpăturile și de ce nu la un moment dat să o punem în valoare.”

Potrivit reprezentanților muzeului, turiștii vor putea vizita vestigiile după ce va fi închis șantierul arheologic.

