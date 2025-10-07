Descoperire remarcabilă la Alba Iulia: A fost găsită poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în cetate acum 426 de ani

Stiri actuale
07-10-2025 | 19:53
×
Codul embed a fost copiat

Descoperire arheologică deosebit de importantă în Alba Iulia. A fost găsită poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în cetate în urmă cu 426 de ani după câștigarea bătăliei de la Șelimbăr ce a dus la unirea Transilvaniei cu Țara Românească.

autor
Gina Obrejan

Deși dărâmată când a fost ridicată Cetatea Alba Carolina, specialiștii au putut confirma că vestigiile găsite acum fac parte din construcția originală.

Aici este locul unde se afla poarta Sfântul Gheorghe, în zona estică a Cetății Alba Carolina. Se pot vedea zidul lateral și pilonii culoarului.

Tudor Roșu, istoric: "Prin acestă intrare probabil triumfală Mihai Viteazul preia de facto conducerea Transilvaniei pentru o scurtă perioadă".

Construcția a fost descoperită la trei metri adâncime, aproape de Poarta a Treia a cetății, în interior, la distanță de aproximativ 50 de metri de zidul actual.

Anca Timofan, arheolog Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: ”Era o poartă fortificată, cu barbacană circulară, o avem încă în picioare în 1711. Apoi o dată cu construirea cetății începe practic demolarea porții.”

Ridicarea Cetății Alba Carolina a început în 1715, iar poarta a fost pusă la pământ treptat.

Gabriel Rustoiu, director Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: "Ne propunem în viitor să continuăm săpăturile și de ce nu la un moment dat să o punem în valoare.”

Citește și
otel
„Balon de oxigen pentru industrie”. UE vrea să frâneze importurile de oțel: Taxe vamale duble peste un anumit prag

Potrivit reprezentanților muzeului, turiștii vor putea vizita vestigiile după ce va fi închis șantierul arheologic.

Sursa: Pro TV

Etichete: alba iulia, cetate, mihai viteazul, poarta,

Dată publicare: 07-10-2025 19:52

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
„Balon de oxigen pentru industrie”. UE vrea să frâneze importurile de oțel: Taxe vamale duble peste un anumit prag
Stiri actuale
„Balon de oxigen pentru industrie”. UE vrea să frâneze importurile de oțel: Taxe vamale duble peste un anumit prag

Uniunea Europeană vrea să pună frână importurilor de oțel. Comisia propune reducerea la jumătate a cantității care intră în statele membre, fără taxe vamale, iar pentru volumele care depășesc această limită, tarifele ar urma să se dubleze.

Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități
Stiri actuale
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități

Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat șantierul.

Taxele pe zahăr își fac efectul: Vânzările de dulciuri și sucuri scad accelerat în România
Stiri actuale
Taxele pe zahăr își fac efectul: Vânzările de dulciuri și sucuri scad accelerat în România

Creșterea accizelor și a TVA-ului pentru produsele care au mai mult de 10 grame de zahăr pe sută de grame de produs dau roade.

Recomandări
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
Stiri actuale
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”

România intră marți seara, de la ora 21:00, sub influența ciclonului Barbara. Jumătatea sudică a țării este sub Cod roșu de ploi torențiale. În București și cinci județe sunt așteptate cantități alarmante de apa, de până la 140 de litri pe metru pătrat.  

Primele obstacole ale legii „majoratului online”. Copiii ar putea falsifica acordul parental: „Se învață unii pe alții”
Stiri Sociale
Primele obstacole ale legii „majoratului online”. Copiii ar putea falsifica acordul parental: „Se învață unii pe alții”

Până la 16 ani, copiii vor avea nevoie de acordul părinților pentru a putea avea conturi pe rețelele sociale. Proiectul de lege a trecut de Senat și mai sunt doi pași de urmat, până să intre în vigoare.

Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții
Stiri Educatie
Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții

Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Octombrie 2025

47:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28