Descoperire remarcabilă la Alba Iulia: A fost găsită poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în cetate acum 426 de ani
Descoperire arheologică deosebit de importantă în Alba Iulia. A fost găsită poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în cetate în urmă cu 426 de ani după câștigarea bătăliei de la Șelimbăr ce a dus la unirea Transilvaniei cu Țara Românească.
Deși dărâmată când a fost ridicată Cetatea Alba Carolina, specialiștii au putut confirma că vestigiile găsite acum fac parte din construcția originală.
Aici este locul unde se afla poarta Sfântul Gheorghe, în zona estică a Cetății Alba Carolina. Se pot vedea zidul lateral și pilonii culoarului.
Tudor Roșu, istoric: "Prin acestă intrare probabil triumfală Mihai Viteazul preia de facto conducerea Transilvaniei pentru o scurtă perioadă".
Construcția a fost descoperită la trei metri adâncime, aproape de Poarta a Treia a cetății, în interior, la distanță de aproximativ 50 de metri de zidul actual.
Anca Timofan, arheolog Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: ”Era o poartă fortificată, cu barbacană circulară, o avem încă în picioare în 1711. Apoi o dată cu construirea cetății începe practic demolarea porții.”
Ridicarea Cetății Alba Carolina a început în 1715, iar poarta a fost pusă la pământ treptat.
Gabriel Rustoiu, director Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: "Ne propunem în viitor să continuăm săpăturile și de ce nu la un moment dat să o punem în valoare.”
Potrivit reprezentanților muzeului, turiștii vor putea vizita vestigiile după ce va fi închis șantierul arheologic.
Sursa: Pro TV
Etichete: alba iulia, cetate, mihai viteazul, poarta,
Dată publicare:
07-10-2025 19:52