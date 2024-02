Declarația de ultim moment al lui Jens Stoltenberg: NATO nu trimite trupe în Ucraina

Jens Stoltenberg a declarat pentru The Associated Press că „aliații NATO oferă Ucrainei un sprijin fără precedent. Am făcut acest lucru încă din 2014 și ne-am intensificat după invazia la scară largă. Dar nu există planuri pentru trupe de luptă NATO pe teren în Ucraina".

Deși a exclus o acțiune militară a NATO, Stoltenberg a declarat pentru AP „că acesta este un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care încalcă flagrant dreptul internațional. Conform dreptului internațional, Ucraina are, desigur, dreptul la autoapărare, iar noi avem dreptul să o sprijinim în apărarea acestui drept".

Înaintea unei deplasări la Paris, luni, unde înalți oficiali din peste 20 de țări au discutat despre opțiunile pentru a spori ajutorul acordat Ucrainei, premierul slovac Robert Fico a declarat că unele țări analizează posibilitatea de a încheia acorduri bilaterale pentru a trimite trupe în Ucraina ca să o ajute să respingă invazia rusă.

Fico a declarat că guvernul său nu intenționează să propună trimiterea de soldați slovaci, dar nu a oferit detalii despre ce țări ar putea lua în considerare astfel de acorduri sau ce ar face trupele în Ucraina.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, adeclarat că trimiterea de trupe occidentale în Ucraina „nu poate fi exclusă".

Președintele Parlamentului slovac, Peter Pellegrini, a spus și el că Slovacia nu va trimite trupe în Ucraina.

Premierul ceh Petr Fiala a refuzat să comenteze, spunând că liderii se întâlnesc pentru a discuta posibilele opțiuni, dar a subliniat că „Republica Cehă cu siguranță nu dorește să își trimită soldații în Ucraina".

NATO, ca alianță, oferă Ucrainei doar ajutor și sprijin neletal, cum ar fi provizii medicale, uniforme și echipament de iarnă, dar unii membri trimit arme și muniție bilateral, sau în grupuri. Orice decizie de a trimite trupe ar necesita un sprijin unanim din partea tuturor țărilor membre, arată sursa citată.

Sursa: Associated Press
Dată publicare: 27-02-2024 12:39