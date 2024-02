Cine ar putea să-i ia locul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO. Un candidat începe să se detașeze

Duminică, şeful Statului Major al armatei olandeze, generalul Onno Eichelsheim, a declarat că Statele Unite şi "majoritatea ţărilor occidentale" susţin candidatura premierului demisionar Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO. "De fapt, pare foarte pozitiv", a declarat el în cadrul unei emisiuni săptămânale difuzate de NPO 1.

Până în prezent, Mark Rutte este singurul candidat declarat, deşi numele premierului estonian Kaja Kallas şi al ministrului leton de externe Krisjanis Karins sunt uneori menţionate.

Rutte va părăsi definitiv funcţia după ce va fi format un nou guvern în urma alegerilor generale din Olanda din 22 noiembrie. Liberalul a petrecut deja treisprezece ani în fruntea guvernului olandez.

La NATO, numirea unui secretar general se face prin consens între cele 31 de ţări membre, la capătul unei proceduri adesea opace, rod al unor negocieri între ambasadorii din cadrul Alianţei, la indicaţiile capitalelor lor. Decanul reprezentanţilor permanenţi (ambasadorii) - în prezent croatul Mario Nobilo - este cel care este însărcinat să testeze apele în vederea obţinerii unui consens, a explicat un diplomat.

Statele Unite sunt de departe cel mai puternic aliat şi, prin urmare, au un cuvânt decisiv de spus în procesul de numire a unui nou secretar general.

Generalul Eichelsheim a declarat că există o şansă "foarte bună" ca Rutte să îi succeadă lui Stoltenberg. El a adăugat că se aşteaptă ca numirea să fie anunţată în aprilie sau mai - înainte de un summitul NATO programat pentru 9-11 iulie la Washington.

"Bineînţeles, discuţii vor trebui, fără îndoială, să aibă loc aici şi acolo", a declarat şeful armatei olandeze.

Săptămâna trecută, ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, a fost întrebată într-un briefing de presă când ar putea fi anunţat succesorul lui Stoltenberg şi dacă Mark Rutte ar fi un bun candidat. Ea a răspuns că NATO începe să se îndrepte către selecţia viitorului secretar general şi că aliţii ar vrea să încheie acest proces de selecţie probabil în primul trimestru al acestui an calendaristic, deci până la începutul lunii aprilie. „Suntem nerăbdători să ducem acest proces la bun sfârşit”, a spus Julianne Smith. "În ceea ce priveşte cine va fi persoana care va fi selectată, bineînţeles că nu am nimic de spus în această privinţă. Nu cred că este un secret, totuşi, că am auzit de la (Mark) Rutte însuşi, premierul Rutte, că acesta şi-a exprimat interesul. Aşadar, este o persoană pe care Alianţa o analizează”, a recunoscut ambasadoarea SUA. „Dar este un proces în curs de desfăşurare şi mă aştept ca acesta să ajungă la un fel de decizie în următoarele câteva luni”, a adăugat ea.

