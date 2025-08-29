De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

Într-o lume în care inteligența artificială începe să înlocuiască unele munci repetitive cele de bază sunt tot mai căutate și bine plătite.

Electricienii, instalatorii, barmanii sau ospătarii buni și muncitori pot ajunge să aibă salarii mai mari decât unii angajați cu studii superioare.

În orașele mari salariile pot trece de 10.000 de lei în mână.

Când își renovează locuințele, mulți români își doresc măcar un perete mai special, făcut cu vopsea decorativă. George face astfel de lucrări de ani de zile. E nevoie de simț artistic, dar rezultatul poate fi spectaculos, iar prețurile pe măsură.

Bani frumoși pot face și electricienii, de asemenea foarte căutați. Este motivul pentru care locurile la cursurile organizate de Georgiana, la rândul său electrician autorizat sunt mereu ocupate.



Georgiana Şoca, organizator cursuri pentru electricieni în construcții: ”Mare parte din ei sunt chiar it-iști pentru că, nu am lucrat în domeniu, dar pare-se că inteligența artificială le cam fură din meserii. Una din meseriile care nu pot fi înlocuite este cea de electrician, fără electricieni nu se face lumină în lumea asta”.

Iar în unele cazuri ajung chiar să câștige mai bine decât în IT.

Nevoia de oameni muncitori, serioși, dar și bine pregătiți se simte și în domeniul ospitalier. La un local mai cu pretenții din București, deschis recent, se caută personal. Salariile sunt peste medie, dar e nevoie ca angajații să știe cum să se poarte cu clienții, să își dorească să învețe și chiar să vorbească limbi străine.



Edmond Niculușcă, manager: ”De la bucătărie, până la bar, oscilează între 5.000 și 13.000 de lei, la finalul lunii, ceea cred că e bine. Vin din domenii foarte diverse, inginerie, IT, vânzări, care vor să devină patiseri, cofetari, sau urmează cursuri și vin aici. Avem un student la aeronautică, care e unul din cei mai talentați oameni pe care îi avem acum în laboratorul de patiserie”.

Angajatorii sunt dispuși să ofere salarii motivante pentru că se găsesc tot mai greu oameni în aceste domenii, atât în România, cât și în străinătate.

Ana Călugăru, reprezentant unei platforme de anunțuri angajări: ”Spre exemplu sunt specialiști din zona de marketing sau contabilitate, chiar și IT, care au aceste salarii nu la început de carieră, ci după câțiva ani de experiență”.



Potrivit Institutului Naţional de Statistică, cele mai mari salarii nete din România sunt de aproximativ 12.000 de lei în IT ori prelucrarea țițeiului.



