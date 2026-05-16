Aceasta poveste tulburatoare completează lunga listă care plasează România în topul țărilor din Uniunea Europeană în care femeile cad adesea victime.

Atacul s-a petrecut în locuința celor doi soți din Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor între ei ar fi izbucnit o ceartă, iar după mai multe replici, bărbatul a devenit violent. La un moment dat, s-a năpustit asupra soției și a început să o lovească. Apoi a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului, după care a lăsat-o inconștientă și a plecat.

Soții au doi copii minori. În casă era însă doar fiica lor, adolescentă.

Fata se afla într-o altă cameră și a auzit țipetele disperate ale mamei sale. Când a ieșit și a văzut ce se petrece, a sunat imediat la 112 și le-a spus polițiștilor că tatăl ei a rănit-o pe mama sa și că are nevoie de ajutor.

Cei de la dispeceratul pentru numărul unic de urgență au trimis imediat mai multe echipe la adresa indicată de copilă.

Gabriela Groza, psiholog criminalist: Violența exercitată în fața copiilor este violență asupra copiilor, asa ne spune si legea pentru ca copilul traieste într-un mod foarte puternic ceea ce vede, cu atât mai mult că violența este exercitată asupra mamei a unei persoane de siguranță pentru copil.

Pe de altă parte, acesta ar putea fi printre primele cazuri care va fi cercetat conform legii femicidului, adoptată recent Parlament. Bărbatul riscă cel puțin 7 ani de închisoare.

Potrivit autorităților, la nivel național, doar în primele trei luni ale acestui an au fost aproape 34 de mii de sesizări pentru violență domestică.

Conform Eurostat, România este în topul ţărilor din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a agresivității asupra femeilor în cuplu. Aproape jumătate dintre femeile din România au fost victime ale violenței psihologice din partea unui partener. Iar un sfert dintre ele au fost și lovite.