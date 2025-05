De ce a devenit România prima opțiune pentru mulți studenți străini. „În Franța nu am reușit. Aici, da”

Se întrec în competiții sportive, menite să îi aducă mai aproape și să le facă șederea în România o experiență plăcută.

Din cauza distanței, unii dintre ei ajung acasă, la familiile lor, doar o dată pe an.

Gwenael are 23 de ani și vine din Guadelupa. A ales să studieze în Iași după ce a vizitat orașul, care l-a fermecat. În timpul liber, e coregraf.

Gwenael Pameole, student anul 2, USV Iași: „E destul de dificil să construiești un astfel de spectacol, pentru că avem cursuri, studiem medicina veterinară, nu e o specializare ușoară și trebuie, de asemenea, să ne antrenăm destul de mult”.

Chlothile are 26 de ani si, peste câteva luni, își va susține licența în medicina veterinară, la Universitatea din București.

Clothilde Duquesnoy, studentă anul 6, USAMB București: „Am ales România pentru că în Franța trebuie să treci un test și am picat testul. În Franța sunt foarte cunoscute studiile din România, pe specializarea medicină veterinară”.

Mulți dintre tinerii din străinătate aleg să vină aici pentru costurile mici, dar și pentru că sunt acceptați mai ușor decât la alte universități.

Carlotti Alois, studentă anul 4, USV Timișoara: „E un loc foarte bun, aveți oameni veniți de peste tot, îți poți îmbunătăți engleza, cultura generală, cred că e o oportunitate foarte bună. Eu locuiesc foarte departe de România, așa că familia mea nu vine aici prea des.”

Erine Grimault, anul 3, USAMV Cluj: „Sunt de pe o insulă mică și acolo nu este școală de medicină veterinară, așa că am ales România. E dificil, dar cred că studiile sunt foarte importante. În România mi-am trimis actele, hârtiile și am fost acceptată și am zis: Da!”.

Pentru ca dorul de casă și de familie să nu le strice experiența, studenții au organizat un eveniment în care să-și facă prieteni și să se distreze. Sunt 760 de tineri care se întrec în meciuri de baschet, fotbal, rugby, volei sau dansuri sportive.

Răzvan Nicolae Malancus, director Dep de Relații Internationale USV Iași: „Observăm că majoritatea acestora fac parte din tarile francofone și, din acest motiv, și acest eveniment, reprezintă, de fapt, rezultatul eforturilor depuse de universitățile din România în demersul lor de a trage studenți de la nivelul comunității europene.”

Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție.

