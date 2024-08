Daune în Japonia, după taifunul Shanshan. Cel puțin cinci persoane au murit şi milioane sunt evacuate | VIDEO & GALERIE FOTO

Taifunul, unul dintre cele mai puternice care au lovit arhipelagul în ultimele decenii, a mai slăbit din intensitate, dar vântul încă sufla cu peste 126 km/h, iar peste 5 milioane de locuitori au fost îndemnaţi să se pună la adăpost şi să plece din locuinţele lor, relatează AFP.

Chiar înainte ca taifunul să atingă uscatul, o alunecare de teren provocată de ploile abundente a curmat viaţa a trei membri ai aceleiaşi familii, marţi seara, în prefectura Aichi, pe coasta Pacificului, în centrul ţării.

Potrivit presei, cel puţin alte două persoane au murit - un bărbat văzut ultima dată pe o ambarcaţiune mică pe insula Kyushu din sud şi un altul a cărui casă cu două etaje s-a prăbuşit parţial pe insula principală vecină, Shikoku.

De asemenea, cel puţin 81 de persoane au fost rănite, multe dintre ele de geamurile sparte de vânt şi de ţiglele smulse de pe acoperişuri. Taifunul a lovit insula Kyushu joi, cu rafale de până la 252 km/h.

Autorităţile au emis o alertă maximă de inundaţii, valuri înalte şi alunecări de teren în mai multe regiuni, iar peste cinci milioane de persoane au fost îndemnate să-şi părăsească locuinţele şi să plece.

Oraşul Ninomiya, situat la sud-vest de Tokyo, a îndemnat locuitorii să ia „măsuri imediate” pentru a fi în siguranţă şi să stea, de pildă, la etajele superioare ale locuinţelor, după ce un râu local a ieşit din matcă.

