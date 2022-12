Dăruiește și tu viață. Apel pentru ca firmele să direcționeze 20% din impozitul pe profit către copiii bolnavi din România

Asociația „Dăruiește Viață” plănuiește să mai construiască o clădire de 12.000 de metri pătrați pentru ca toate secțiile vechiului spital să fie mutate în casă nouă. Pentru asta e nevoie și de noi. Cu un SMS la 8864, cu textul „spital”, 4 euro vor merge lunar către această cauză.

Toată dragostea lumii stă în brațele mamelor care-și veghează copiii în saloanele spitalului Marie Curie. Sunt prunci cu afecțiuni oncologice care împart o secție cu paturi înghesuite și o singură toaletă.

Mădălina Ionică vede pe geam clădirea noului spital construit de Asociația Dăruiește Viață. E internată din luna septembrie, după ce la scurt timp de la naștere fetița a fost diagnosticată cu neuroblastom.

Mădălina Ionică: „Când am aflat că sunt însărcinată ne-am bucurat foarte mult, până în punctul în care am aflat că copilul meu are o formațiune. M-am speriat de atunci, ca apoi să venim la spital să fie operată, să aflu că e cancer și acum urmăm tratamentul și sper să dea roade. E foarte greu pentru mine. A fost un șoc. La două săptămâni spitalul să ne devină casă și acasă să mergem în vizită. Pe geam vedem spitalul nou, secția de Terapie Intensivă unde am fost sperând că tot calvarul acesta va lua sfârșit și vom merge acasă”.

Dr. Doinița Sfrijan, medic pediatru: „În noul spital, în afară de confortul sporit cu ajutorul dumneavoastră și „Dăruiește viață” este finalizat ce am mai avea nevoie. Fiecare salon ar trebui să fie dotat cu monitoare cu pompe de perfuzie și cu echipamentul tehnic de care noi ne ajutăm în monitorizarea pacientului. Nu avem decât un monitor pe care îl plimbăm de la un salon la altul”.

Noul spital are nouă niveluri, 12.000 de metri pătrați și este dotat cu aparatură medicală și mobilier. Asociația Dăruiește Viață a construit și o centrală termică de 2.400 de metri pătrați care deservește întregul complex Marie Curie.

În clădire vor funcționa secțiile de radioterapie, oncologie și hematoncologie cu cinci camere sterile, neurochirurgie, chirurgie și blocul operator cu cinci săli de operație. La etajul trei e locul de joacă, o terasă acoperită în care micuții să se joace în lunile lungi de tratament.

Carmen Uscatu: „Copiii internați vor putea să comunice prin microfon cu copiii care se joacă. După transplant stau foarte mult internați și stau singuri sau cu însoțitor. Și-au dorit să facă workshopuri și să le înțeleagă nevoile și în urma asta a reieșit nevoia de a comunica cu colegii din salon”.

O nouă clădire de aceleași dimensiuni va fi construită tot din donații, pentru ca restul secțiilor să se mute în casă nouă. Pentru asta e nevoie de ajutorul companiilor care pot direcționa 20% din impozitul pe profit până la 31 decembrie. Noi toți putem ajuta cu un SMS la 8843 cu textul SPITAL care înseamnă o donație de 10 euro. Toate detaliile campaniei le găsiți pe www.daruiesteviata.ro.

