Mihai Mîțu, noul ambasador al Republicii Moldova la București, a acordat un interviu agenției de presă Agerpres în care și-a prezentat viziunea asupra mandatului său diplomatic, a relațiilor bilaterale moldo-române și a marilor provocări cu care se confruntă Republica Moldova: aderarea la Uniunea Europeană, reintegrarea Transnistriei, războiul hibrid și atragerea investițiilor române.

Declarațiile sale au fost făcute chiar de Ziua Unirii Basarabiei cu România.

Un mandat cu miză istorică: aderarea la UE până în 2030

Mihai Mîțu afirmă că mandatul său are o semnificație aparte, nu doar diplomatică, ci și istorică. Interviul a avut loc, a precizat ambasadorul, într-o zi de o importanță deosebită – cea a Unirii Basarabiei cu România – iar acest context i-a oferit prilejul de a face o reverență față de cei care au înfăptuit acel act.

„Aș vrea să aduc niște cuvinte de omagiu pentru toți cei care au stat la baza acestui act curajos, pentru toți artizanii acestui eveniment și încurajez mai cu seamă generația tânără să păstreze vie memoria acelor artizani care au realizat acest act de o importanță istorică majoră", a declarat Mihai Mîțu.

Dincolo de simbolistica zilei, ambasadorul și-a expus și obiectivul mandatului său: aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2030.

„Cel mai important aspect este ca acest mandat să se finalizeze odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu acel obiectiv pe care mi l-am păstrat la nivel de țară, aderarea până în 2030, ceea ce ar reprezenta perioada exactă în care mandatul meu ar ajunge la final", a spus Mihai Mîțu, adăugând că va depune „tot efortul necesar și diligența" pentru a sprijini echipa de acasă în acest demers.

România – partenerul-cheie al Chișinăului pe drumul spre Europa

Un fir roșu al întregului interviu este rolul pe care România îl joacă în parcursul european al Republicii Moldova. Ambasadorul a descris relația bilaterală ca una aflată la „cote impresionante", datorată deschiderii ambelor capitale, și a subliniat că vocea Republicii Moldova la Bruxelles este auzită tocmai prin intermediul României.

„Ne bazăm pe sprijinul necondiționat al României atunci când vorbim despre reprezentarea Republicii Moldova la nivelul statelor membre UE, pentru că, prin intermediul României, vocea Republicii Moldova este auzită și acest lucru ne facilitează sau ne ajută să avansăm mai mult în acest proces, care este unul foarte complex", a explicat Mihai Mîțu.

Pe lângă reprezentarea diplomatică, ambasadorul a evidențiat și dimensiunea practică a sprijinului românesc: expertiză în negocierile tehnice pe capitolele de aderare, experiență instituțională și asistență în domenii sensibile precum securitatea cibernetică.

„România, la fel, are un rol foarte important pentru că ne asigură și ne sprijină cu tot necesarul pe partea de expertiză și experiență, fapt care ne avantajează", a precizat diplomatul, aducând mulțumiri explicite României pentru „sprijinul continuu".

Referitor la posibila organizare a unei noi ședințe comune de guvern – o tradiție a relației bilaterale – ambasadorul a lăsat ușa deschisă: „Acest lucru nu este exclus. Așa cum relațiile dintre autoritățile de la Chișinău și cele de la București sunt foarte strânse, evident că acest lucru ar putea să se producă într-o perioadă imediat următoare."

Transnistria și aderarea la UE – dosare separate, dar interconectate

Unul dintre subiectele sensibile abordate în interviu a fost cel al reintegrării regiunii transnistrene. Mihai Mîțu a recunoscut că este vorba despre un „proces de lungă durată", dar a respins ideea că acesta ar putea bloca parcursul european al Republicii Moldova.

„Nu cred că putem vorbi despre careva blocaje în sensul procesului de aderare și neavând soluționată problema transnistreană. Cred că lucrurile trebuie să fie văzute într-o formă separată", a afirmat ambasadorul.

Mai mult, el a susținut că avansarea pe calea integrării europene poate contribui chiar la rezolvarea conflictului transnistrean, prin creșterea atractivității modelului european în rândul populației din regiune: „Ceea ce facem este să încercăm să fim cât se poate de atractivi pentru populația din regiune, pentru a le arăta care sunt beneficiile unui stat european și acest lucru ar putea să contribuie pozitiv la soluționarea acestui conflict."

Războiul din Ucraina și războiul hibrid – amenințări cu care Moldova se confruntă zilnic

Declanșarea invaziei ruse în Ucraina, acum patru ani, a fost și momentul în care Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE. Ambasadorul a confirmat că acest context geopolitic a accelerat procesul, dar a ținut să sublinieze că Chișinăul nu caută scurtături în îndeplinirea criteriilor de aderare.

„Republica Moldova încearcă să se eschiveze sau să găsească o scurtătură, o cale mai scurtă pentru a îndeplini toate criteriile necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană" – o astfel de abordare a fost explicit negată de Mihai Mîțu.

Pe lângă amenințările convenționale din proximitate, ambasadorul a vorbit și despre presiunea războiului hibrid, pe care Moldova o resimte constant. El a lăudat reziliența țării sale și a menționat rolul României și în această ecuație.

„La ora actuală, Republica Moldova a reușit cu brio să facă față acestor atacuri care durează. Și aici, evident, sprijinul României a fost la fel de important pentru că am beneficiat de asistență în ceea ce privește expertiza în atacuri cibernetice", a declarat Mihai Mîțu.

Investițiile românești – o prioritate a mandatului

Un capitol pe care ambasadorul îl tratează ca pe o prioritate concretă a mandatului său este cel al atragerii investițiilor românești în Republica Moldova. El a evidențiat că România este deja cel mai mare investitor în țara sa și că schimbul comercial bilateral este cel mai ridicat pe care Moldova îl înregistrează cu orice altă țară.

„Republica Moldova este o țară cu un potențial destul de mare și ceea ce vedem noi la ora actuală este că interesul din partea companiilor din România să vină pe piața din Republica Moldova este destul de activ și acest lucru trebuie să sporească în intensitate", a spus Mihai Mîțu.

Ambasadorul a oferit și o cifră concretă pentru a ilustra impactul prezenței investitorilor români: „La ora actuală, cred că peste 12.000 de locuri de muncă sunt oferite grație prezenței investitorilor români în Republica Moldova, ceea ce este impresionant."

Retragerea din CSI și subiectul unirii

Întrebat despre decizia Republicii Moldova de a se retrage din Comunitatea Statelor Independente, Mihai Mîțu a nuanțat: nu este vorba despre o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci despre o decizie internă și asumată, care urmează logic cursului politic al Chișinăului.

„Nu este o condiționalitate din partea Uniunii Europene. Mai degrabă este o decizie internă a statului și una asumată de altfel, care vine ca rezultat al examinării și stabilirii dacă aceste acorduri mai sunt fezabile și mai reprezintă un interes pentru Republica Moldova și cetățenii săi", a explicat ambasadorul.

Cât privește subiectul unirii cu România, readus în discuție în spațiul public din Republica Moldova, Mihai Mîțu a ales o abordare diplomatică și calibrată. El a reamintit că unele declarații ale oficialilor moldoveni au fost „tirajate" – adică scoase din context – și că direcția asumată de Republica Moldova rămâne integrarea europeană.

„Unirea se poate produce în mod iminent prin participarea țării sau prin acceptarea Republicii Moldova în marea familie a Uniunii Europene", a concluzionat ambasadorul.