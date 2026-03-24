„Dl Ambasador Lior Ben Dor: "În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri.”

#Israel își reafirmă angajamentul ferm față de protejarea locurilor sfinte și garantarea libertății religioase pentru toate comunitățile. Ambasada noastră își exprimă, totodată, dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioși din România”, a transmis Ambasada Israelului în România.

Din 2009, Lumina de la Ierusalim a fost adusă în România cu avionul de o delegație a Patriarhiei Române și distribuită imediat în bisericile din toată țara.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat deja turismul ecumenic. Pelerinajele în Israel s-au amânat, pentru o perioadă nedeterminată.

Anual, în Țara Sfântă merg zeci de mii de români.