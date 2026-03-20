Controversatul cântăreț de manele și fratele lui erau în Italia de anul trecut, când au fugit înainte de sentință.

Cei doi frați, Ionuț și Daniel Mocanu, se află în drum către Penitenciarul Rahova. Acolo vor trece printr-o etapă de carantină, iar mai apoi, potrivit legii, ei au dreptul să fie încarcerați într-un penitenciar de pe raza domiciliului, adică în județul Argeș. Cel mai probabil, aceștia vor fi transferați mai apoi la un penitenciar din județ care are regim închis.

Acolo își vor executa anii rămași, întrucât au petrecut o perioadă în arest preventiv înainte să primească această sentință definitivă care a venit anul trecut, iar mai apoi cei doi au fugit în Italia, crezând că acolo vor scăpa de la distanță. Au încercat și un recurs în casație, astfel încât să scape de sentința de patru, respectiv 7 ani de închisoare dată într-un dosar în care au fost puși sub acuzare pentru tentativă la omor.

Vorbim de un scandal în care cei doi frați au fost implicați în vara lui 2022. Atunci au intrat în conflict cu un bărbat din cauza unui loc de parcare, spuneau ei. Cele două tabere trebuiau să-și rezolve acel conflict într-un într-o benzinărie din Pitești, însă acolo lucrurile au degenerat rapid și s-au trecut la violențe surprinse de imaginile camerelor de supraveghere amplasate în acea benzinărie, pe care ulterior le-au studiat și procurorii și au văzut cum Dani Mocanu, cunoscutul interpret de manele, îl ține de tricou pe un bărbat care a devenit victimă, iar fratele său, Ionuț, îl lovește cu o bară metalică în zona capului. Medicii legiști au apreciat atunci că viața bărbatului bătut a fost pusă în pericol și de aici a rezultat această infracțiune de tentativă la omor. Cei doi așteptau decizia judecătorilor italieni.

În Italia, undeva în zona Napoli, cântărețul de manele a tot interacționat cu fanii săi pe diferite rețele de socializare, unde le-ar fi transmis că va merge la închisoare ca la cofetărie și că va rămâne puțin acolo, întrucât din pedeapsa primită de el, de 4 ani de închisoare, ea ar mai fi rămas doar 11 luni.