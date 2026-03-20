Hotărârea este una istorică în favoarea drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor în această țară catolică, relatează AFP.

Această hotărâre fără precedent - în urma unei hotărâri recente a celei mai înalte jurisdicţii UE - a fost primită cu aplauze în sala de şedinţă.

Dosarul a fost adus în faţa justiţiei de către doi polonezi - Jakub Cupriak-Trojan şi partenerul său Mateusz Trojan, căsătoriţi la Berlin în 2016.

Ei au vrut să se instaleze în Polonia, însă s-au lovit de refuzul înregistrării stării civile la Varşovia, în contextul în care Constituţia poloneză defineşte căsătoria drept o uniune între un bărbat şi o femeie.

În noiembrie, Curtea de justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că căsătoriile gay încheiate într-un stat membru UE trebuie să fie recunoacute în toate statele membre UER.

Era incert dacă Polonia - care s-a opus în mai multe rânduri UE în problema drepturilor minorităţilor sexuale - acceptă această hotărâre.

”Azi (vineri), sărbătorim o sărbătoare a drepturolor omului, o hotărâre incredibilă, atât de necesară”, a declarat presei unul dintre avocaţii cuplului, Pawel Knut.

Potrivit judecătorului Leszek Kirnaszek, Constituţia poloneză nu interzice recunoaşterea căsătorilor încheiate în alte state membre UE.

”Regulile UE acordă fiecărui cetăţean dreptul la liberă circulaţie şi interzic orice discriminare pe bază de sex sau orientare (sexuală)”, a subliniat el.

Cu toate acestea, nu era imediat sigur, potrivit avocaţilor, dacă hotărârea priveşte toate cuplurile de acelaşi sex căsătorită în străinătate sau doar pe cele care au avut reşedinţa în ţară o perioadă îndelungată.

Potrivit organizaţiilor de apărarea drepturilor, aproximativ 30.000-40.000 de căsătorii de acest fel au dost încheiate de către cetăţeni polonezi în străinătate.

Polonia este una dintre ultimele ţări europene care nu a legalizat căsătoria între persoane de acelaşi sex sau uniunile civile - alături de Bulgaria, Slovacia și România.

CEDO obligă România să recunoască și să protejeze legal familiile formate din persoane de același sex

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că România a încălcat articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează respectarea vieții private și de familie, în cazul cuplurilor formate din persoane de același sex.

Hotărârea, luată cu 5 voturi la 2, stabilește că statul român are obligația de a oferi recunoaștere și protecție juridică acestor familii, deoarece în legislația națională nu există în prezent nicio formă de parteneriat civil sau recunoaștere a acestor cupluri.

Cazul a fost inițiat de Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru, împreună cu alte 20 de cupluri (42 de persoane în total), sprijiniți de Asociația ACCEPT, care au reclamat lipsa recunoașterii legale a relațiilor lor.

CEDO a subliniat că statele au o obligație pozitivă de a asigura protecția juridică a familiilor de același sex și că argumentele invocate de stat nu justifică lipsa acestei protecții. Instanța a considerat că simpla constatare a încălcării reprezintă o compensație suficientă pentru prejudiciul moral.

Decizia este considerată una istorică și obligă România să își adapteze legislația pentru a recunoaște și proteja legal aceste cupluri.