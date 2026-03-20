Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii au scos la iveală o schemă de înșelăciune, bine pusă la punct, care a funcționat timp de aproape doi ani. Se pare că un grup de indivizi se dădeau drept muncitori și mergeau din casă în casă pentru a-și propune serviciile. Mai exact, să repare acoperișul casei, rapid și ieftin. Iar pentru a fi credibili că acesta este jobul lor și că fac parte dintr-o firmă, veneau cu autoturisme inscripționate.

După lucrări făcute superficial sau aproape deloc, cereau sume foarte mari de bani. În unele cazuri, victimele trebuiau să plătească imediat și chiar erau forțate să meargă la bancomat.

Până acum, potrivit anchetatorilor, 30 de persoane au fost înșelate, în special persoane vârstnice, prejudiciul total fiind de aproximativ 200.000 de euro.

Joi s-au făcut percheziții acasă la suspecți, în municipiul București, dar și în județele Ilfov și Prahova.12 indivizi, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, au fost duși la audieri pentru a da lămuriri, apoi au fost reținuți pentru 24 de ore. Vineri vor ajunge la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, unde se va lua o altă măsură preventivă.”