Interviu cu Damian Drăghici: „Muzica ne ajută pe toți”. Artistul a împlinit 50 de ani

După ce a susținut un adevărat concert din balconul apartamentului său, Damian Drăghici, care împlinește, astăzi, 50 de ani, a explicat, pentru PRO TV, cum i-a venit ideea.

Damian Drăghici ne-a declarat că, la început, i-a fost rușine să cânte la nai pe balcon: „La început, mi-a fost rușine să ies pe balcon și să cânt la nai, deoarece nu știam cum vor reacționa oamenii. Dar, până la urmă am luat naiul, și am început să cânt doine românești precum ”Cântă cucu-n Bucovina” și ”Ciocârlia”. Când am început să cânt, era un singur vecin care ieșise la geam, dar, în cele din urmă, toți mai mulți au început să iasă la balcoane și au început să aplaude”.

Artistul a mai menționat: ”Consider că muzica ne ajută pe toți, fără să diminuez importanța celorlalte forme de artă. Muzica, în momentele dificile, ne scoate din starea pe care o avem și poate să ne ducă înapoi în timp, muzica are puterea de a te face să călătorești în timp”.

Damian Drăghici a transmit și un mesaj de susținere: ”Doresc tuturor să aibe multă răbdare, să stăm în casă și să avem încrede în Dumnezeu”.

Artistul Damian Drăghici a împlinit astăzi vârsta de 50 de ani.

Născut într-o familie de muzicieni, a început să învețe să cânte la nai la vârsta de 10 ani, după ce cântase la diferite instrumente începând la vârsta de 3 ani. La 15 ani, cânta și înregistra deja cu Orchestra de muzică populară Radio din București.

Între 1993 și 2019 a înregistrat peste 20 albume solo, interpretând diferite stiluri muzicale, folclor, pop instrumental, new age, world music și muzică jazz la nai.