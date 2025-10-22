Cutremur, miercuri, în România. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Stiri actuale
22-10-2025 | 10:42
cutremur în românia
Profimedia

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în România, potrivit INFP.

autor
Stirileprotv

”În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismică Vrancea, Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km”, a transmis, miercuri, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Sursa citată a precizat că seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41 km NV de Focsâşani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km S de Bacău, 80 km N de Buzău, 83 km SV de Barlad, 89 km E de Braşov.
 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, cutremur,

Dată publicare: 22-10-2025 10:42

