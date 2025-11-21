Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului testează extinderea programului

21-11-2025 | 21:53
cutii

Cutiile de lapte și de suc ar putea fi introduse în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului ia în calcul să extindă programul și pentru alte tipuri de ambalaje.

autor
Valentina Neagu

Deocamdată este în curs un proiect pilot, implementat în București și Brașov. Însă, dacă la reciclarea recipientelor pentru băuturi stăm foarte bine, în rest este dezastru.

Noile aparate funcționează la fel ca cele pentru plastic, aluminiu și sticlă. Scanează codul de bare al ambalajelor de carton pentru suc și lactate. Inclusiv sucurile cu pai pentru copii pot fi reciclate aici.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Cu puține modificări de soft putem să adăugăm ambalaje care acum nu sunt colectate de aceste RVM-uri, dar care nu necesită neapărat să fie modificat echipamentul. Eu cred că acest proiect poate să stea la bază anul viitor, să vedem o trecere și pentru aceste ambalaje.”

Proiectul este în derulare în câteva magazine din București și Brașov. Între timp, SGR are cifre record și încheie anul cu o rată de returnare a ambalajelor de plastic, metal și aluminiu de 84%.

Angajat salubritate
Un angajat de la salubritate a demisionat și acum reciclează sticle. Câți bani face zilnic din PET-uri

Doar în primele 10 luni ale acestui an, oamenii au distrus 4,5 miliarde de ambalaje, cele mai multe de plastic.

Totuși, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la rata de utilizare a materialelor reciclate în produse noi, doar 1,3%. Deși soluții ar fi.

Ionuț Georgescu, CEO companie specializată în soluții de sustenabilitate: „Aceste produse, de exemplu, sunt din material reciclat, din haine vechi pe care putem să le refolosim foarte ușor. Și vorbim de o igienizare corectă, o spălare corectă, deci nu avem vreun pericol asupra sănătății umane dacă folosim aceste articole. Putem folosi aceste textile și nu numai de la haine, ci și de la alte materiale de decor pe care le avem în casă și pe care le folosim și le cumpărăm cu atâta ardoare non-stop; putem să le folosim la materiale de construcții, material izolator.”

De la începutul acestui an, primăriile din România sunt obligate să instaleze și pubele speciale pentru colectarea textilelor. Multe însă nu au luat această măsură, iar acolo unde se aplică, rata de colectare rămâne scăzută, pentru că oamenii nu știu sau nu au acces facil la aceste puncte.

Sursa: Pro TV

Etichete: ambalaje, reciclare, ministrul mediului, returnare,

Dată publicare: 21-11-2025 21:53

