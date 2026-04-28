Pe măsură ce temperaturile extreme, inundațiile și alte fenomene meteo afectează tot mai mult viața de zi cu zi, o actualizare recentă a cadrului național de muncă pentru angajații din ospitalitate din Spania a făcut din climă un subiect central, scrie euronews.com.

O modificare importantă introduce măsuri de protecție pentru sănătate și siguranță în timpul valurilor de căldură, inundațiilor și ninsorilor abundente. Noua reglementare se aplică atunci când Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) emite alerte portocalii sau roșii.

În cazul căldurii extreme, restaurantele, barurile și cafenelele sunt obligate să reducă serviciul în aer liber sau să își închidă terasele dacă nu au suficientă umbră sau sisteme de răcire.

Acordul subliniază că închiderea este o măsură de ultimă instanță, încurajând afacerile să înceapă prin adaptarea programului de lucru, schimbarea turelor și creșterea pauzelor pentru hidratare și odihnă.

Localurile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de peste 50.000 de euro în cazurile cele mai grave.

Guvernul spaniol construiește o rețea națională de „adăposturi climatice”, care vor oferi oamenilor refugiu în fața valurilor de căldură tot mai intense.

„Secetele devastatoare și valurile de căldură nu mai sunt rare”, a declarat premierul Pedro Sánchez într-o conferință de presă în decembrie. „În unele veri, nu mai vorbim de valuri separate, ci de un singur val de căldură lung, din iunie până în august. Aceasta este noua normalitate.”