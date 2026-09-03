Împreună, l-au șantajat pe iubitul oficial, căruia i-au cerut 47.000 de euro.

Corespondent PROTV: „Fapta s-a petrecut în decembrie 2025. Femeia și iubitul ei erau într-un magazin de haine, însă într-o clipă a dispărut de lângă el. Bărbatul a primit apoi un mesaj însoțit de o poză cu ea legată la mâini și picioare. Așa-zisul răpitor i-a cerut 47.000 de euro, în schimbul eliberării. Speriat, omul a mers la poliție. Agenții au început cercetările și au localizat telefonul mobil de pe care a fost trimis mesajul. Era într-o casă dintr-un sat din Vaslui, care îi aparține celuilalt partener al femeii.

Acolo au găsit-o nevătămată și pe ea în timp ce se pregătea să fugă cu un taxi. Anchetatorii și-au dat seama că nu fusese răpită și că totul a fost o înscenare. Acum, judecătorii au decis ca femeia să stea după gratii 2 ani și 3 luni. Complicele său a primit o pedeapsă cu suspendare, de 2 ani.

Femeia este recidivistă. În 2021 a fost condamnată la 2 ani de închisoare după ce a plănuit fără succes, uciderea fostului soț.”