Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Atacul a avut loc în comuna Grințieș, din județul Neamț. La 9 dimineața, biata femeie s-a trezit în casă cu individul de 41 de ani.

Victimă: „Mi-a cerut să îi dau un pahar de rachiu și i-am spus că nu beau, rachiu nu am și l-am împins pe ușă afară. Atunci s-a întors și mi-a dat peste ochi, m-a luat la bătaie. Vă dați seama de la 9 fără un sfert până la 2 jumătate prin ce chinuri am trecut”.

Reporter: Nu v-ați putut apăra...

Victimă: „Păi cum, eu am două operații la coloană, am operație la picior, mâna ruptă.”

După ce a scăpat din mâinile ciobanului, victima a cerut ajutor la 112. Polițiștii au început imediat cercetările și l-au căutat pe suspect, însă acesta plecase la el acasă, într-o localitate din județul Bacău.

Vecin: „Cu antecedente penale, ce poți să faci? Trebuie să răspundă.”

Victima lui este și acum marcată de cele petrecute.

Vecină: „Foarte afectată a fost din toate punctele de vedere, fizic, psihic, și-a pierdut pentru moment conștiența. A fost amenințată într-un hal fără de hal. Frică, fără cuvinte, nu avem cuvinte, toată lumea, a fost o panică totală.”

În cele din urmă, agresorul a fost prins și arestat preventiv pentru viol, violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal și amenințare. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 12 ani de închisoare.