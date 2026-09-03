Guvernul transmite, joi, că premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Externe, Oana Ţoiu, au solicitat urgentarea verificării conformităţii legii ANI cu principiile dreptului european, în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, şi cu directori de specialitate şi infirmă categoric orice informaţie din spaţiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene.

”Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noua legislaţie de integritate, ca urmare a suspiciunilor apărute la nivel european, dar şi în societatea românească, privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI. Procedural, verificarea îndeplinirii Jalonului 431 – „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcţia publică” – va fi făcută după depunerea cererii de plată numărul 6, care include acest jalon, adică în luna octombrie”, spune Guvernul într-un comunicat oficial.

Guvernul consideră însă că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putinţă, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanţe ale legii cu dreptul european, modificările în vederea alinierii la dreptul european să poată fi realizate în timp util.

”O verificare finalizată în timp util ar permite, dacă va fi cazul, adoptarea eventualelor modificări necesare, astfel încât să fie protejate atât interesele financiare ale României în ceea ce priveşte fondurile aferente Jalonului 431, cât şi efectele juridice ale legii”, subliniază Executivul.

Guvernul admite că premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Externe, Oana Ţoiu, au solicitat urgentarea verificării conformităţii legii ANI cu principiile dreptului european, în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, şi cu directori de specialitate.

”Guvernul infirmă categoric orice informaţie din spaţiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene. Dimpotrivă, tocmai absorbţia acestor fonduri şi valorificarea integrală a resurselor disponibile pentru România reprezintă prioritatea Guvernului. Orice neconformitate cu dreptul european care nu ar fi identificată şi corectată cu celeritate poate genera riscuri importante”, mai spune Guvernul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR îşi trădează ţara şi a trecut o linie a iresponsabilităţii politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce, el afirmând că Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluţie care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România.

PSD a transmis că încercarea USR de a dezinforma Parlamentul European şi Comisia Europeană pentru a interveni cu rezoluţii şi sancţiuni împotriva României reprezintă un act iresponsabil de trădare naţională.