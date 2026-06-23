"Din păcate, obligaţiile fiscale nu dispar. Codul de procedură fiscală reglementează situaţiile în care aceste debite fiscale 'trec' la administratori şi la asociaţi. Astfel, ANAF a intensificat acţiunile de recuperare a acestor debite prin atragerea răspunderii solidare a administratorilor şi asociaţilor. Aşa s-a ajuns recent ca tot mai mulţi antreprenori să se trezească deja cu conturile bancare blocate şi cu sechestre pe bunuri, întrucât ANAF este în imposibilitatea de a le face comunicarea actelor de procedură prin SPV sau la domiciliul acestora", arată Dobrinescu.

Ce trebuie să știe antreprenorii

Potrivit acesteia, faptul că societatea a înregistrat debite fiscale cu zece ani în urmă sau că asociaţii au vândut între timp părţile sociale nu reprezintă garanţii că aceştia nu ar mai putea fi executaţi personal pentru debite demult uitate.

Conform practicii ANAF, termenul de prescripţie pentru atragerea răspunderii solidare este de cinci ani de la data declarării societăţii ca insolvabilă (fără bunuri urmăribile).

"Abordarea instanţelor este neunitară, însă într-una dintre opinii, la care achiesăm, termenul de prescripţie pentru atragerea răspunderii administratorilor şi asociaţilor este doar de trei ani, întrucât, în lipsa unui termen expres prevăzut de legislaţia fiscală, se aplică dispoziţiile dreptului comun", a explicat Luisiana Dobrinescu.

Pentru toţi cei care doresc să îşi înceteze activitatea pe firmă, specialiştii le recomandă ori să-şi lichideze societăţile, ori să le declare la Registrul Comerţului ca fiind în inactivitate temporară (de maximum trei ani).

În niciun caz nu sunt suficiente simpla oprire a activităţii şi stoparea plăţii contabilului, explică avocata. ANAF poate face executarea după ani de zile, când dobânzile şi penalităţile pot ajunge să depăşească semnificativ debitele fiscale înregistrate.