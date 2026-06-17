Potrivit inspectorilor DGAF, a rezultat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei și 350.000 de ore de muncă nedeclarate, afectând sute de angajați prin neplata contribuțiilor sociale. Societatea a declarat fals un număr diminuat de ore lucrate și a utilizat o rețea de firme controlate pentru a reduce artificial taxele datorate, arată news.ro.

Investigațiile, desfășurate în cadrul acțiunilor naționale de control în domeniul serviciilor de pază și protecție, au relevat că societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea reală și față de prevederile contractelor individuale de muncă. „Aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ANAF.

Un mecanism complex de evaziune

Societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, pentru a reduce artificial TVA de plată și impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

„Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate”, precizează ANAF.

Retrageri masive de numerar și obstrucționarea controlului

Sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri, iar o parte din fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.

Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au încercat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor și neprezentarea la solicitările inspectorilor antifraudă. Inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.

ANAF a precizat că va înainta documentele către organele de cercetare penală.