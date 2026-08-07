Astfel, din 31 august va fi introdus STRR (Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România n.r.), implementat pe domeniul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE) România, precum şi sistemul TollRo, aplicabil vehiculelor înmatriculate utilizate pe domeniul SETRE România, concepute şi construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, scrie Agerpres.

Tariful va fi colectat prin intermediul STRR, iar vehiculele de transport mixt vor fi asimilate, din perspectiva aplicării TollRo, vehiculelor de transport marfă.

În acelaşi timp, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023 prevede că "aplicarea rovinietei şi TollRo de către CNAIR, conform dispoziţiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026", în condiţiile stabilite de lege.

În consecinţă, data de 31 august 2026 reprezintă termenul pentru implementarea infrastructurii şi a sistemelor STRR şi TollRo pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă şi TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul SETRE, va deveni operaţională începând cu data de 15 ianuarie 2027.