Alte patru persoane au murit la Kiev, unde cel puțin 51 de oameni au fost răniți în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marți, dintre care 35 au fost internați în spital, potrivit BBC.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că două blocuri înalte de locuințe au fost lovite în oraș și există temeri că mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături.

Atacul, precedat de avertismente dure din partea Rusiei

Moscova a avertizat săptămâna trecută că va lansa „lovituri sistematice” asupra Ucrainei ca răspuns la un atac cu dronă de luna trecută asupra unui cămin din regiunea Lugansk, aflată sub control rusesc, în urma căruia au murit 21 de persoane.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, i-a îndemnat pe oameni să rămână în adăposturi.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkacenko, a declarat: „Inamicul lovește cu rachete balistice.”

Alertele de raid aerian au fost instituite în cea mai mare parte a Ucrainei. Coloane mari de fum puteau fi văzute ridicându-se din centrul Kievului.

În Rusia, centrul de intervenție pentru situații de urgență din Ținutul Krasnodar a raportat un incendiu la rafinăria de petrol Ilsky în urma unui atac cu dronă. Potrivit serviciilor de urgență, nu au existat victime.

În primele ore ale dimineții, în timp ce atacurile rusești vizau Kievul, bâzâitul dronelor se auzea printre numeroasele explozii puternice provocate de impactul loviturilor.

Atacul a provocat incendii în apropierea unei benzinării, a unui șantier de construcții și a mai multor blocuri de locuințe, precum și a două case, a declarat Kliciko. De asemenea, au fost raportate pene de curent în diferite zone ale orașului.

O instalație industrială din Zaporojie a fost, de asemenea, atacată.

Atacurile au avut loc după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reiterat luni avertismentele privind posibilitatea unui atac rusesc de amploare și i-a îndemnat pe locuitori să acorde o atenție deosebită alertelor de raid aerian.

„Avertismentele serviciilor de informații privind atacurile rusești rămân valabile. Este posibil un atac masiv, pe care l-au pregătit”, a declarat Zelenski.

Săptămâna trecută, Rusia a afirmat că va viza centrele militare și de decizie din Kiev și i-a îndemnat pe cetățenii străini să părăsească orașul, susținând că aceasta este o reacție la atacul deliberat al Ucrainei asupra unui cămin din Strabolinsk.

Într-un comunicat emis la acel moment, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că a efectuat un atac în apropiere de Starobilsk în noaptea de 21 spre 22 mai, însă susține că ținta a fost o unitate militară rusă.

Kievul a declarat că amenințările Rusiei reprezintă „nimic mai puțin decât un șantaj nerușinat” și a cerut aliaților să intensifice presiunile asupra Moscovei.

De la expirarea unei scurte încetări a focului în luna mai, Rusia a lansat mai multe valuri de atacuri cu rachete și drone asupra Kievului, inclusiv lovituri asupra unui bloc de apartamente în urma cărora au murit 24 de persoane, dintre care trei copii.

Un atac ucrainean cu dronă asupra regiunii Moscova a ucis trei persoane, într-o acțiune pe care Zelenski a descris-o drept un răspuns „pe deplin justificat” la atacurile rusești.