Textul urmează să fie supus unui ultim vot în Parlamentul European (PE) şi statelor europene în săptămânile următoare.

Statele caută soluții externe

Însă unele state membre UE, ca Danemarca, Austria sau Germania, vor deja ca aceste centre să fie instalate de exemplu în Rwanda, Uganda sau Uzbekistan.

Ideea înfiinţării acestor „hub-uri de expulzare” - fără legături cu ţara de origine a migranţilor - nu este nouă.

Ea a fost testată de către Italia lui Giorgia Meloni în Albania - înaintea examinării cererii de azil -, contrar prevederilor noii legi europene.

Însă centrul din Albania a rămas mult timp gol, din cauza unei serii de contestări judiciare.

Statele au nevoie de timp pentru a dezvolta asemenea proiecte, în acord cu ţările terţe care le găzduiesc.

Franţa şi-a exprimat scepticismul faţă de aceste centre, iar Spania li s-a opus, considerându-le o ameninţare la adresa drepturilor omului.

UE salută „un control mai bun în vederea garantării” expulzărilor

Aceste „hub-uri” (centre în engleză) vor fi „aranjamente ţară cu ţară. Nu vedem prea bine cum va funcţiona aşa ceva”, avertizează o sursă diplomatică, care consideră că nucleul legii constă mai degrabă în „flexibilităţile” implementate în vederea unei accelerări a expulzărilor.

Textul adoptat luni prevede sancţiuni mai stricte ale migranţilor care refuză să părăsească teritoriul UE, de exemplu confiscarea actelor de identitate sau p prelungire a perioadei de detenţie de până la 24 de luni.

Expulzarea migranţilor împotriva voinţei lor este însoţită totodată de o durată a interdicţiei intrării în UE prelungită la zece ani - de la cinci în prezsnrt - sau la 20 de ani.

În prezent, aproximativ 20% dintre deciziile de expulzare sunt puse efectiv în aplicare, o statistică foarte criticată de către susţinătorii unei linii împotriva migraţiei mai ferme.

Însă, prin noile reguli, UE va dispune de un „control mai bun în vederea garantării faptului că expulzările sunt efectuate Cetăţenii asta aşteaptă şi asta le oferim”, a declarat comisarul european însărcinat cu Imigraţia, Magnus Brunner.

În timpul negocierilor de luni seara, la Bruxelels, principala încleştare a privit data aplicării diverselor măsuri.

Statele vor avea posibilitatea să iniţieze în mod direct centre de expulzare, însă alte măsuri urmează să intre în vigoare numai după publicarea legii, evident, din motive juridice.

Politica migrației a UE se înăsprește drastic

Textul marchează o însprire clară a politicii migraţiei a UE, la doar doi ani după adoptarea Pactului Azilului şi Migraţiei, care tocmai intră în vigoare.

Acest Pact prevede o „filtrare” consolidată la frontiere şi un Mecanism de Solidaritate între statele membre în primirea migranţilor.

Noul text, validat luni seara, completează şi traduce ascensiunea dreptei şi extremei drepte în Parlamentul European (PE).

Eurodeputatul de dreapta François-Xavier Bellamy, care a militat în favoarea înăspririi regulilor, consideră că acest text „va revoluţiona politica europeană împotriva imigraţiei ilegale”.

Stânga şi ONG-urile sunt, din contră, împotriva acestor măsuri, pe care le consideră contrare dreptului internaţional.

Acest text este „rodul unui acord ruşinos între statele membre şi o majoritate” de dreapta şi de extremă dreapta, acuză eurodeputata ecologistă Mélissa Camara.

Ea consideră acest text „un recul istoric al drepturilor fundamentale ale persoanelor exilate”.