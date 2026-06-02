Radu Miruță a explicat că această decizie a fost luată după ce MApN a primit o ofertă cu un preţ de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026 şi aproape dublu faţă de limita maximă aprobată în Parlament şi nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii.

„Haideţi să mai demontăm un alt fake news: cum că Ministerul Apărării nu a vrut să cumpere blindatele Piranha sau că ar fi schimbat criteriile după publicarea acestora pentru a le elimina din procedură. FALS! Cu date si cifre, nu cu burtiere. Adevărul este că a fost primită o ofertă cu un preţ de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026 şi aproape dublu faţă de limita maximă aprobată în Parlament. Nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii”, spune Miruţă pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării arată că ”în martie 2026 MApN a plătit pe un Piranha 3,9 milioane de euro şi, faţă de acest contract, unde preţul mediu era în jur de 4 milioane de euro, analiza indicatorilor de creştere a preţurilor a dus la aprobarea în Parlament a unui plafon mai mare, de aproximativ 6 milioane de euro pe bucată, chiar dacă fabrica era deja construită şi nu implica o creştere a costurilor pentru relocare”.

„Raportat la preţul plătit de MApN în martie 2026, de aproximativ 4 milioane de euro, şi la valoarea aprobată în Parlament, de până la 6 milioane de euro, noua ofertă primită în cadrul SAFE a fost de circa 10 milioane de euro pe bucată, în condiţiile în care maşina de luptă a infanteriei, un produs superior, dintr-o categorie complet diferită, are un preţ de aproximativ 11,2 milioane de euro”, subliniază Miruţă.

El precizează că „MApN nu a schimbat criteriile operaţionale transmise grupului de lucru pentru a elimina Piranha, ci acestea au fost transmise de la început, înainte ca eu să ajung la minister, şi nu au fost modificate ulterior”.

„Da, avem nevoie de transportoare blindate, dar nu putem plăti 10 milioane de euro pentru ceva ce am achiziţionat cu 4 milioane de euro cu doar câteva luni înainte. Unii ar vrea altceva, dar nu ne permitem să pierdem niciun cent din banii pentru înzestrarea Armatei. Oferta primită pentru Piranha a depăşit semnificativ valorile aprobate de Parlamentul României şi nu putea fi contractată legal. Pentru a nu pierde fondurile, acestea au fost redirecţionate către alte programe de înzestrare, în limitele aprobate de acelaşi Parlament”, explică ministrul interimar al Apărării.

Radu Miruţă mai declară că de verificarea îndeplinirii condiţiilor aprobate de Parlament, la MApN s-au ocupat 50 de profesionişti care au ţinut piept marilor firme de consultanţă.

„Ei s-au asigurat ca armata primeşte, cât se poate de repede, ce are nevoie, după criterii clare, operaţionale. Oricât se chinuie unii să îndoaie adevărul, el e limpede pentru oricine e dispus să asculte şi să caute date”, mai afirmă Miruţă.