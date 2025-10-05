Cum să dormi pentru a nu te mai trezi dimineața cu dureri de gât și de spate - sfatul specialistului

Mulți dintre noi ne trezim dimineața cu dureri de spate, gât sau umeri, care ne pot afecta întreaga zi.

Specialiștii spun că aceste probleme sunt adesea cauzate de o postură incorectă în timpul nopții și de lipsa sprijinului adecvat pentru coloană.

În funcție de poziția în care obișnuiești să dormi, alegerea pernei și a saltelei potrivite, precum și câteva ajustări simple pot preveni aceste dureri și pot îmbunătăți considerabil calitatea somnului.

Dormitul într-o poziție incomodă tinde să creeze goluri între corp și pernă sau saltea, spune Ellen Wermter, asistent medical care conduce Restorative Sleep Medicine, o clinică de somn din Virginia „Țesuturile moi vor tinde să cadă în acele spații, iar mușchii se încordează pentru a compensa și a proteja împotriva posibilelor leziuni”, explică Wermter, pentru NPR.

