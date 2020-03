Cum s-au mobilizat românii în criza Covid-19. Milioane de euro și echipamente donate spitalelor

Dincolo de eforturile medicilor, sprijinul fiecăruia dintre noi este vital. Oameni simpli, asociaţii de binefacere, dar şi mari companii, susţin prin donaţii sistemul sanitar care, altfel, riscă să fie depăşit dacă lucrurile evoluează ca în Italia.

În această situaţie excepţională este nevoie de materiale de protecţie şi dezinfectanţi, de aparatură medicală de urgenţă, dar şi de kituri de testare a bolii.

La Spitalul de boli infecţioase din Timişoara sunt internaţi acum 37 de pacienţi infectaţi cu coronavirus. Mai mulţi voluntari au donat echipamente medicale de protecţie, dar şi consumabile atât de necesare.

Virgil Musta, medic primar Spitalul de Boli Infecţioase Timișoara: "Am primit lenjerii pentru că lenjeriile vor fi arse după ce pacientul va fi externat, deci sunt de unică folosinţă, am primit detergenţi, am primit săpun."

Ioana Vârtosu, Asociația Școala Mamei Junior: "Până acum s-au achiziţionat 8 ventilatoare de către diverse companii, sponsori şi aşa mai departe, 9 monitoare, consumabilele de care au nevoie aceste aparate, plus lucruri care ţin de pacient"

Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca a cerut, pe Facebook, ajutorul oamenilor şi, în numai 24 de ore, s-au strâns din donaţii 20.000 de lei.

Petru Șușca, managerul SJU Cluj Napoca: „Cea mai mare nevoie este de a achiziţiona ventilatoare, datorită faptului că firma furnizoare de ventilatoare nu şi-a respectat termenul de livrare.”

În toate marile oraşe este mobilizare generală iar spitalele primesc un ajutor nesperat din partea oamenilor de rând, asociaţiilor şi firmelor.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD: "E vorba despre echipamente de protecţie, măşti, dezinfetanți, care au venit cu contracte de sponsorizare de la persoane fizice de la societăţi."

La rândul său, Asociaţia Dăruiește Viaţă a mobilizat mii de oameni care sprijină lupta împotriva Covid-19. Donaţiile se pot face online sau prin SMS. Orice mesaj la 8826 înseamnă 2 euro dăruiţi sistemului medical românesc.

Carmen Uscatu, Asociaţia Dăruieşte Viaţa: "Cu toţii se implică, companii, persoane fizice, toţi sunt foarte iimplicati şi vor să facă totul. Cred că în primul rând pentru a-i salva pe medici, pentru că ei sunt cei care trebuie protejaţi ca apoi ei să ne poată salva pe noi."

Un milion de euro a donat compania OMV Petrom Crucii Roşii care va achiziţiona echipamente de testare. McDonalds va livra mâncare către toate centrele de carantină din ţară. Aproape 7 tone de produse de curăţenie şi igiena personală donate de Procter & Gamble şi Avon România vor ajunge la cei care au mare nevoie de ele.

Fiecare dintre cele 7 centre de boli infecţioase din ţară va primi de la Aqua Carpatica apă şi câte 50.000 măşti, mănuşi şi alte materiale de protecţie. Mai multe companii la care statul este acţionar au donat la rândul lor 1,25 milioane de euro.

La rândul lor cercetătorii de la Universitatea din Suceava au creat o linie de testare rapidă a COVID-19 pe care au pus-o la dispoziţia Spitalului judeţean din oraş.

Universitatea de Medicină Veterinară din Cluj a detaşat la Spitalul de boli infecţioase un aparat de testare şi doi cercetători care vor lucra în ture la analiza probelor pentru coronavirus.

Şi la Galaţi, trei Facultăţi de la Universitatea Dunărea de Jos au realizat un dezinfectant pentru mâini şi suprafeţe. Biocidul va fi disponibil abia după testare şi acreditare, procedura care, în regim de urgenţă, ar putea dura două săptămâni.