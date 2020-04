Prins ”LIVE” că își înșela iubita. Cum a fost filmat un prezentator TV din Spania

Alfonso Merlos a făcut o gafă în direct și acum riscă să se despartă de iubita sa.

Jurnalistul a fost intervievat de Javier Negre pe canalul sau de YouTube, însă la un moment dat, pe fundal a apărut o tânără dezbrăcată.

"Este o situatie foarte neplacută. Știu perfect cine este. Nu vă pot spune mai multe, nu vreau să vă încarc. Nu vreau sa spun altceva", a declarat Marta Lopez, iubita lui Alfonso, potrivit Mundo Deportivo.

Alfonso Morelos și Marta Lopez formează un cuplu din luna octombrie a anului trecut, când au colaborat în cadrul show-ului TV "E deja pranz".

Jurnalistul a spus că era despărțit de aceasta când a fost surprins cu cealaltă femeie în casă.

„Dacă cineva crede că atitudinea mea n-a fost corectă sau că am greșit, n-am nicio problemă să-mi cer scuze. N-am vrut să rănesc pe nimeni”, a spus Morelos.

