Cum s-au adaptat firmele românești la închiderea punctelor fizice. „Am clienţi noi”

Cum trăim în era rețelelor sociale, companiile românești au înțeles că pot profita de tehnologie pentru a fi mai aproape de clienți și sunt tot mai prezente în mediul online.

Internauții află ofertele mult mai ușor, pot studia în linişte marfa, iar cumpărarea unui produs este la un click distanță.

Dar, cu toate că 33% dintre firmele de la noi au conturi oficiale pe Facebook sau Instagram, suntem ultimii din Uniunea Europeană la acest capitol.

Anca are un atelier floral în Timişoara. Confecţionează aranjamente, iar oferta ajunge la potenţialii clienţi prin intermediul reţelelor sociale.

Anca Vlad - florist: "Postez lucruri mai deosebite, creaţii noi, combinaţii de culoare, mai plăcute, mai calde".

Potrivit Eurostat, anul trecut, 33% dintre companiile din România aveau pagini oficiale pe reţelele sociale. Şi trendul este ascendent.

O imagine bună în online poate aduce venituri mai mari, sunt de părere antreprenorii. Beti este pasionată de croitorie, iar acum trei ani a pus bazele unui mic atelier. În cazul ei, numărul clienţilor a crescut rapid, odată cu numărul internauţilor care au început să îi urmărească activitatea în mediul virtual.

Beti Piscureanu, antreprenor: "Primesc comenzi şi am clienţi noi 2-3 pe zi care vin cu mesaje pe Instagram şi pe Facebook".

Datorită tehnologiei, producătorii sunt mereu în contact cu clienţii - lucru care îi ajută la dezvoltarea afacerii.

Tatiana Niconov, antreprenor: "Am creat nişte fluturaşi ca şi broderie şi am întrebat pe Facebook: "pe ce aţi vrea să îi regăsiţi?" Au zis: "am vrea să îi vedem pe o rochiţă"."

Companiile mari au bugete alocate pentru promovare, astfel încât postările de pe reţelele sociale să ajungă la cât mai mulţi oameni.

Vlad Vela, director general clădire de birouri: "Postam tot ce putem să comunicăm clienţilor sau potenţialilor clienţi. Este cea mai rapidă şi eficientă metodă de a face cunoscute serviciile şi ceea ce reprezentam noi ca proiect."

Deşi înregistrăm o creştere la acest capitol, la nivel european nu stăm bine deloc. În ţări precum Malta, Danemarca şi Olanda, aproape fiecare firmă are conturi pe reţelele sociale. În acest clasament, România se află pe ultimul loc.

O statistică realizată anul trecut arata ca în România exista aproape 10 milioane de utilizatori de Facebook, peste 700.000 de conturi pe Instagram şi 900 de mii de abonaţi pe YouTube.