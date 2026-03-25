Patru persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, acesta fiind dezactivat după ora 20. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers.

Accidentul s-a produs pe drumul naţional DN 15D, în localitatea Dulceşti, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, căpitanul Irina Popa.

În accident au fost rănite alte trei persoane, între care un bebeluş sugar. În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, unul dintre ele a luat foc, iar cele două persoane aflate în interior au murit carbonizate.

Alte două persoane din celălalt autoturism au murit în urma impactului.

Şoferul care a murit nevinovat îşi sărbătorea astăzi ziua de naştere, iar şoferul care a produs tragedia, şi el decedat în accident, şi-ar fi serbat-o mâine, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Şoferul nevinovat avea 20 de ani şi era din Văleni, iar şoferul vinovat avea 38 de ani şi era din Trifeşti", a precizat IPJ Neamţ.

În afară de cei doi şoferi, au mai decedat două femei aflate în cele două autoturisme. Un sugar, o minoră în vârstă de 17 ani şi o femeie în vârstă de 68 de ani au fost rănite, fiind transportate la spital.

"În urma impactului, şase persoane au rămas încarcerate, un autoturism a luat foc, iar unul s-a răsturnat în afara părţii carosabile. (...) Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconştienţă şi din cealaltă un sugar", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Sugarul a fost salvat de pompieri din maşina în care luase foc, însă părinţii acestuia au murit.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu modulul de descarcerare şi autospeciale de stingere cu apă şi spumă, ambulanţe SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi echipaje de poliţie.