Pentru evacuarea răniților au fost mobilizate mai multe echipaje SMURD, dar și salvamontiști.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:00. Patru bărbați și două femei se aflau într-un vehicul de teren care face ture între drumul național și cabana Ciucaș, pentru a transporta turiști.

Corespondent Știrile PRO TV: „În timp ce cobora pe acest traseu, șoferul a pierdut controlul direcției în această curbă, iar mașina s-a izbit de malul de pământ și pietriș.”

La fața locului au fost trimise atât echipaje SMURD, cât și salvamontiștii, pentru că accesul în zonă este dificil.

George Jărcan, Salvamont Cheia: „Este un drum mai greu accesibil. Dacă terenul a fost umed, accidentat, destul de abrupt, a derapat.”

Andreea Ursachi, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova: „Din cele șase persoane aflate în autoturism, două nu au suferit leziuni, iar celelalte patru au suferit traumatisme cu suspiciuni de fracturi.”

Femeile aflate în vehicul nu au pățit nimic, însă bărbații au fost transportați la spital.