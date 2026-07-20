Victimele au multiple fracturi și traumatisme și se află într-o zonă în care ambulanțele nu pot ajunge, scrie News.ro.

Intervenția salvatorilor are loc după ce un autoturism de teren în care se aflau șase persoane și care cobora dinspre cabana Ciucaș, în zona de nord a județului Prahova, în stațiunea Cheia, a derapat și s-a izbit de o stâncă.

Patru dintre cei șase ocupanți au fost răniți, suferind multiple fracturi și alte traumatisme. Ceilalți doi au scăpat teferi.

Paramedici și salvamontiști intervin pentru coborârea celor patru până într-o zonă în care ambulanțele au putut urca.

Acțiunea este dificilă din cauza terenului accidentat și a faptului că răniții trebuie transportați cu atenție pentru ca starea lor să nu se agraveze.

Mai multe echipaje intervin la operațiunea de salvare

La fața locului intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă, un UTV și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Primele date de la fața locului arată că cei patru se aflau într-un autovehicul cu tracțiune integrală, însă nu este vorba despre o mașină de offroad, au declarat pentru News.ro surse din rândul salvatorilor.