Și părintii au ajuns la spital cu răni grave, dar și ceilalți trei copii, niciunul mai mare de șase ani. Anchetatorii spun că în autoturism nu erau scaune speciale pentru minori, care ar fi putut face diferența.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a produs pe Drumul Național 1, pe sensul de mers către Sibiu, între localitățile Șercaia și Mândra, pe o porțiune de drum drept.

Mașina în care se aflau soții, de 30 și 23 de ani, și cei patru copii ai lor, cu vârste între 2 și 6 ani, a intrat la un moment dat în depășire. După cum spun politiștii, imediat, autoturismul din față a efectuat aceeași manevră. Astfel, autovehiculul care era deja în depășire ar fi lovit pe partea stângă a doua mașină. Conducătorul auto ar fi tras brusc de volan ca să revină pe banda lui, dar a ieșit în decor și s-a răsturnat pe câmp.

Dan Gîrtofan este instructor în conducere defensivă și spune că cel mai des, astfel de accidente se produc din cauza vitezei sau a neatenției.

Dan Gîrtofan, instructor de conducere defensivă: „Drumul acolo este destul de lat și cel care a fost depășit putea să tragă un pic dreapta, încap trei mașini liniștit. Eu cred că a fost vorba de neatenție sau poate chiar a fost vorba de o șicanare în trafic pentru că poți să iei și aspectul ăsta în considerare, nu ai de unde să știi. "

Cei șase membri ai familiei au suferit răni grave. Din păcate, băiețul de doi ani și opt luni nu a putut fi salvat. Mama lui era în stop cardio-respirator și a fost resuscitată la fața locului. Toți sunt acum la spital.

Kinga Bordea, ISU Brașov: „Alți trei implicați au refuzat transportul spre spital. Ne-am deplasat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD cu medic și trei ambulanțe din partea serviciului de ambulanță județean."

Băiețelul de doi ani a fost găsit în afara mașinii, cel mai probabil, în impactul puternic a fost aruncat pe geam.

Corespondent PRO TV: „Polițiștii spun că în autoturismul răsturnat nu erau scaune speciale pentru copii, chiar dacă în el se aflau minori până la șase ani. Potrivit Codului Rutier, cei cu o intaltime de până la un metru și 35 de centimetri pot călători în mașînă doar în scaune omologate montate pe bancheta din spate."

Dan Gîrtofan, instructor de conducere defensivă: „Cu siguranță ar fi făcut diferența și cu siguranță nu s-ar fi întâmplat nenorocirea asta, adică un copil strâns sau orice pasager legat într-o mașînă are șanse mari de tot să scape și să nu se întâmple nimic. "

Acum polițiștii continuă cercetările și au deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.