Un litru de motorină premium depășește, deja, pragul de 10 lei pe litru la unii distribuitori, în timp ce benzina cu cifră octanică 95 se îndreaptă vertiginos și ea spre 10 lei pe litru.

Atenție, nu toți distribuitorii și nu toate benzinăriile care operează sub același brand au aceleași cotații la pompă. În unele cazuri diferențele pot ajunge și la 30 de bani pe litru chiar în același oraș, la benzinării diferite.

Metoda prin care poți afla prețul cel mai bun

Cea mai sigură sursă pentru a verifica în timp real cotațiile, este https://monitorulpreturilor.info/Home/Gas site care este administrat de Consiliul Concurenței și care permite, cu ajutorul unei hărți în timp real, verificarea cotațiilor majorității stațiilor de carburanți de la nivel național.

Pentru a putea vedea prețurile trebuie selectat tipul de carburant și fie să aprobați activarea locației, fie să introduceți numele orașului. Este important de precizat că harta nu cuprinde tot sistemul de benzinării, dar acoperă marile branduri, respectiv OMV Petrom, Lukoil, Rompetrol și Mol.

În Craiova, de exemplu, diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump litru de motorină standard este 19 bani pe litru, respectiv 9,6 lei pe litru la benzinăria Rompetrol de pe bulevardul Decebal la 9,41 lei pe litru la benzinăriile Petrom.

În schimb, în București, cel mai ieftin litru de motorină standard este 9,4 lei pe litru la benzinăria Rompetrol de pe Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 48, iar cel mai scump se regăsește la benzinăria Lukoil de pe strada Doamna Ghica, unde prețul este de 9,43 lei pe litru.

Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile

Prețurile carburanților din România au crescut cu aproximativ 3% în ultima săptămână, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirilor din Europa, dar prețul este unul moderat în comparație cu alte state europene.

Potrivit celor mai recente datele ale Comisiei Europene, săptămâna aceasta cele mai mari prețuri din Europa sunt în Olanda (aprox. 2,26 euro/litru pentru benzină și motorină), Danemarca (peste 2,20 euro/litru pentru motorină) și Germania (aprox. 2 euro/litru de benzină; 2,1 euro/ litru de motorină). Cele mai mici prețuri se regăsesc în Bulgaria (în jur de 1,33 euro/litru pentru benzină) și Malta (aprox. 1,21 euro/litru pentru motorină). În Ungaria un litru de benzină Euro-Super 95 costă 1,53 euro, iar un litru de motorină 1,63 de euro.

Țările plafonează și taie taxe, România încă analizează

Mai multe guverne din regiune au început să pregătească intervenții pentru a tempera creșterea prețurilor la benzină și motorină și pentru a proteja consumatorii.

În timp ce state precum Austria, Ungaria și Bulgaria discută și chiar aplică reduceri de taxe, plafonări sau ajutoare financiare, autoritățile de la București încă analizează instrumente de intervenție în piață, inclusiv declararea unei situații de criză în domeniul carburanților.

Reamintim că aproape 70% din prețul carburanților merge direct către stat, sub forma TVA și a accizelor.