Criza actuală este a treia mare perturbare energetică a acestui deceniu, după pandemia din 2020 şi invazia Rusiei în Ucraina din 2022, ambele contribuind la creşterea inflaţiei globale. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a readus în prim-plan vulnerabilitatea pieței globale a energiei, iar efectele se resimt rapid în Europa prin scumpirea petrolului, gazelor și carburanților.

Potrivit celor mai recente datele ale Comisiei Europene, săptămâna aceasta cele mai mari prețuri din Europa sunt în Olanda (aprox. 2,26 euro/litru pentru benzină și motorină), Danemarca (peste 2,20 euro/litru pentru motorină) și Germania (aprox. 2 euro/litru de benzină; 2,1 euro/ litru de motorină). Cele mai mici prețuri se regăsesc în Bulgaria (în jur de 1,33 euro/litru pentru benzină) și Malta (aprox. 1,21 euro/litru pentru motorină). În Ungaria un litru de benzină Euro-Super 95 costă 1,53 euro, iar un litru de motorină 1,63 de euro.

În ceea ce privește România, prețurile sunt la un nivel mediu în Europa: aproximativ 1,67 euro/litru pentru benzină Euro-super 95, 1,76 euro/litru pentru motorină și circa 0,75 euro/litru pentru GPL, ceea ce indică faptul că România rămâne mai accesibilă decât multe țări vest-europene, dar nu mai este printre cele mai ieftine.

Reamintim că aproape 70% din prețul carburanților merge direct către stat, sub forma TVA și a accizelor.

Prețurile carburanților în timp real în România poate fi consultat pe site-ul oficial al Consiliului Concurenței: https://monitorulpreturilor.info/Home/Gas

Evoluția prețurilor în ultima săptămână

Comparativ cu săptămâna precedentă, prețurile carburanților din România au înregistrat o creștere vizibilă. Benzina Euro-super 95 a urcat de la aproximativ 1,62 euro/litru la 1,67 euro/litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa +2,9%, în timp ce motorina a crescut de la 1,70 euro/litru la 1,76 euro/litru, adică aproximativ +3,4%. Și GPL-ul a avut o ușoară creștere, de la circa 0,742 euro/litru la 0,747 euro/litru (+0,7%).

În Bulgaria, prețurile carburanților au înregistrat săptămâna aceasta creșteri semnificative față de săptămâna trecută: benzina a urcat de la 1,26 euro/litru la 1,33 euro/litru (+5,6%), iar motorina de la 1,30 euro/litru la 1,43 euro/litru (+10%).

În Ungaria, prețurile carburanților au crescut ușor săptămâna aceasta față de săptămâna trecută: benzina a urcat de la 1,49 euro/litru la 1,53 euro/litru (+2,7%), iar motorina de la 1,59 euro/litru la 1,63 euro/litru (+2,5%).

Cea mai mare scumpire la pompă în ultima săptămână a înregistrat-o Suedia. Benzina a urcat de la 1,51 euro/litru la 1,65 euro/litru, ceea ce reprezintă o scumpire de 0,14 euro/litru (+9,3%), iar motorina a crescut de la 1,78 euro/litru la 1,98 euro/litru, adică o scumpire de 0,20 euro/litru (+11,2%).

Vecinii plafonează și taie taxe. Ce planuri are România

Preţul petrolului a crescut duminică seara la cel mai înalt nivel din iulie 2022, pe fondul sugestiilor administraţiei americane că războiul cu Iranul ar putea dura încă câteva săptămâni, în timp ce preşedintele Donald Trump a solicitat ajutorul comunităţii internaţionale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, relatează CNN.

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, după atacurile SUA şi Israel din 28 februarie, a generat cea mai gravă perturbare a pieţelor energetice din ultimele decenii. Aproximativ 20% din livrările globale de petrol şi gaze naturale lichefiate au fost afectate.

În timp ce state precum Austria, Ungaria și Bulgaria discută și chiar aplică reduceri de taxe, plafonări sau ajutoare financiare, autoritățile de la București încă analizează instrumente de intervenție în piață, inclusiv declararea unei situații de criză în domeniul carburanților.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că statul român va veni într-o săptămână cu mai multe măsuri în urma creşterii preţului la combustibil din ultima perioadă, fără a dezvălui care ar putea fi acestea. ”Am avut discuţia asta în CSAT în urmă cu 10 zile. Aici şi primul ministru, şi ministrul de Finanţe, şi ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp au mai avut loc discuţii la guvern între Guvern şi operatorii pe piaţa de energie şi o să vedeţi în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că este rezervat în a acţiona asupra accizei, ca modalitate de a reduce preţul la carburanţi, el precizând că o reducere nu garantează preţuri mai mici. În același timp, ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, că nu pot fi luate măsuri ”din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită.

Întrebat dacă România ar putea opta pentru plafonarea preţului sau pentru limitarea alimentărilor la pompă, Nicuşor Dan a răspuns: ”O să vedeţi măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate, dar o să fie o acţiune din partea statului român. Asta pot să vă spun”.

În România, Acțiunile ANAF vor viza întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție.

Inspectorii vor verifica situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului.