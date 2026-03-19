Hegseth a declarat că aliații de la Washington ar trebui să aprecieze efortul SUA de a „împiedica acest stat terorist să țină lumea ostatică cu rachete, în timp ce construiește sau încearcă să construiască o bombă nucleară”, scrie The Independent.

El a mai spus că SUA ia „contramăsuri” împotriva blocării internetului în Iran.Hegseth a refuzat să ofere un termen definitiv pentru încheierea operațiunii din Iran, deși a promis că SUA o vor „finaliza”.

Nu va exista un „război fără sfârșit”

Totodată, șeful pentagonului a adus un omagiu trupelor americane care au fost ucise până acum în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Numele lor sunt acum gravate în misiunea noastră”, spune el.

Schimb de cadavre între Kiev și Moscova. 1.000 de corpuri vor fi repatriate lunar
Adresându-se direct publicului, el a afirmat că mass-media „dorește ca președintele Trump să eșueze” și le cere cetățenilor americani să asculte mai degrabă Casa Albă decât relatările mass-media.

SUA nu se îndreaptă către un „război fără sfârșit”, spune el, descriind operațiunea ca fiind „extrem de precisă și decisivă”.