Hegseth a declarat că aliații de la Washington ar trebui să aprecieze efortul SUA de a „împiedica acest stat terorist să țină lumea ostatică cu rachete, în timp ce construiește sau încearcă să construiască o bombă nucleară”, scrie The Independent.

El a mai spus că SUA ia „contramăsuri” împotriva blocării internetului în Iran.Hegseth a refuzat să ofere un termen definitiv pentru încheierea operațiunii din Iran, deși a promis că SUA o vor „finaliza”.

Nu va exista un „război fără sfârșit”

Totodată, șeful pentagonului a adus un omagiu trupelor americane care au fost ucise până acum în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Numele lor sunt acum gravate în misiunea noastră”, spune el.

Adresându-se direct publicului, el a afirmat că mass-media „dorește ca președintele Trump să eșueze” și le cere cetățenilor americani să asculte mai degrabă Casa Albă decât relatările mass-media.

SUA nu se îndreaptă către un „război fără sfârșit”, spune el, descriind operațiunea ca fiind „extrem de precisă și decisivă”.