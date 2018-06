Cum îi ajută pe Dragnea şi Tăriceanu modificarea Codului de Procedură Penală. Iordache: "Punem capăt abuzurilor"

Camera Deputaţilor a adoptat luni seară proiectul de modificare a Codului de procedură penală, cu 175 de voturi "pentru", 78 "împotrivă" şi o abţinere.

Votul s-a dat târziu în noapte, după o şedinţă maraton, iar opoziţia a acuzat coaliţia PSD-ALDE că a făcut legea cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea. USR a anunţat deja că va contesta proiectul la Curtea Constituţională.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii 135/2010, privind codul de procedura penală a fost adoptat cu 175 voturi pentru, 78 împotrivă şi o abţinere.

După o şedinţă maraton, modificarea codului de procedura penală a fost adoptată în viteză, aşa cum au vrut PSD şi ALDE. Opoziţia a contestat votul, iar preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat că partidul pe care îl conduce va contesta la Curtea Constituţională modificările la codul de procedura penală.

Dan Barna: "Astăzi, aţi transformat oficial România într-un stat al infractorilor. De astăzi, cei care fac evaziune fiscală şi spălare de bani nu vor mai putea fi arestaţi şi după ce ne vor fura banii nouă, tuturor, vor putea pleca în Brazilia sau în Costa Rica."

În aceeaşi viteză, parlamentarii puterii au trecut luni proiectul şi prin comisia Iordache, al cărei preşedinte nu a dorit să explice motivele pentru care se grăbesc cu acest proiect.

"Dau declaraţii când vreau, la final, am spus”, a declarat Florin Iordache, care nu a vrut să răspundă la întrebări.

Pe repede înainte, membrii comisiei conduse de fostul ministru al Justiţiei au dat raportul la o lege care are 603 articole.

Stelian Ion, deputat USR: "România - paradis penal, asta e programul de guvernare a PSD-ului."

Florin Iordache: "Noi chiar ne-am dorit să punem capăt abuzurilor."

Opoziţia îi acuză pe cei din coaliţia majoritară PSD-ALDE că au modificat anumite articole din codul de procedura penală cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea. Unul dintre acestea permite ca o persoană condamnată definitiv să ceară rejudecarea dosarului dacă hotărârea de condamnare nu a fost scrisă şi semnată de judecătorul care a soluţionat cauza.

În dosarul "Referendumul", în care Liviu Dragnea are o condamnare definitivă, unul dintre cei 5 judecători a plecat la Curtea Constituţională şi nu a mai putut semna motivarea condamnării lui Dragnea. Cu toate acestea, ceilalţi 4 au semnat-o. Un alt articol modificat de PSD ALDE spune că judecătorii nu pot condamna o persoană doar pe baza declaraţiilor date de martori, ofiţeri sub acoperire sau chiar a inculpatului. Or procesul în care Bombonica Prodana şi Liviu Dragnea sunt judecaţi, se bazează pe declaraţiile martorilor care spun că două angajate de la Asistenţa Socială Teleorman, primeau salariul de la direcţie, dar în realitate, lucrau pentru filala PSD Alexandria.

O altă schimbare l-ar avantaja pe şeful Senatului, Calin Popescu-Tăriceanu, spun cei din opoziţie. Instanţa de apel nu poate schimba decizia primului complet de judecători, dacă aceştia au decis ca inculpatul este nevinovat şi dacă nu mai apar probe noi. Preşedintele camerei superioare a Parlamentului ar putea să ceară ca procesul în care a fost găsit nevinovat de mărturie mincinoasă în prima instanţă, să nu mai continue în apel, aşa cum a solicitat procurorul.