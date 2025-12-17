Răzvan Cuc, în fața unui judecător. DNA cere arestarea fostului ministru într-un dosar de mită de peste 1,3 milioane lei

Reținut încă de marți pentru acuzația de complicitate la dare de mită, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a ajuns în fața unui magistrat, la Tribunalul București.

Procurorii DNA au cerut arestarea preventivă a lui Răzvan Cuc dar și a omului de afaceri prin care acesta ar fi încercat să îl corupă pe directorul Registrului Auto Român.

Corespondent Știrile ProTV: „Soarta fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, se decide chiar în aceste momente, într-o sală de judecată a Tribunalului București. Ședința a debutat cu întârziere, pentru că sala de judecată a fost schimbată, dar mai ales pentru că avocații apărări au cerut completului de judecată să studieze dosarul și, practic, să vadă toate probele strânse de procurorii DNA împotriva fostului demnitar, dar și împotriva omului de afaceri alături de care, susțin acuzatorii, cel care a fost nu doar ministru al transporturilor, ci și deputat și senator, ar fi încercat să cumpere bunăvoința directorului general al Registrului Auto Român, în încercarea de a asigura reînnoire a unui contract-cadru al Registrului Auto Român pentru mentenanța și service-ul unor echipamente de diagnoză a autovehiculelor, un contract extrem de important din punct de vedere fiș financiar estimat la 23 de milioane de lei plus TVA.

Ori, în acest context, susțin procurorii DNA, atât omul de afaceri, dar și fostul ministru al Transporturilor ar fi încercat să se asigure că acest contract va fi prelungit, promițându-i directorului de la RAR o șpagă consistentă, de șase procente din valoarea acestui contract, ceea ce ar fi însemnat undeva la peste 1.300.000 lei.

După o noapte petrecută în arestul poliției de cei doi, odată cu emiterea unor ordonanțe de reținere de către procurorii DNA, cei doi sunt acum în fața judecătorului de drepturi și libertăți, cel care le va decide soarta, cel care trebui să decidă dacă va emite sau nu pe numele celor doi mandate de arestare preventivă sau va dispune, pe de o parte, poate respingerea propunerii cu totul, pe de alta, chiar o măsură preventivă mai blândă, cum ar fi, de pildă, arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Este o confruntare, o primă confruntare clară între apărare și acuzare în fața unui judecător în această procedură privind măsurile preventive. Și e o procedură în care judecătorul are pe masă toate dovezile strânse de procurorii DNA în ultimele săptămâni, odată ce au debutat cercetările în acest caz în acest scandal de corupție, între ele regăsindu-se și transcripturi ale i-ar fi cerut șefului de la Registrul Auto Român să accepte aceeași șpagă promisă.

Este poate cea mai importantă probă din acest dosar, probă a acuzării în care se arată, spun procurorii DNA, modalitatea în care Răzvan, și mai ales omul de afaceri ar fi încercat să îl corupă pe șeful de la Registrul Auto Român. De altfel, iată aceste probe au fost obținute chiar de denunțătorul din acest caz, după ce a fost autorizat să poartă asupra sa echipamente ascunse de înregistrare. Însă este foarte important de menționat chiar în economia acestui caz, în acest moment, atât fostul ministru al Transportul lor, Răzvan Cuc, cât și omul de afaceri se bucură de prezumția de nevinovăție.

Rămâne așadar să vedem care va fi decizia judecătorului de drepturi și libertăți și, mai ales, ce vor face cei doi în următoarele zile. Dacă vor rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile sau, dim pe dimpotrivă, își vor redobândi libertatea”.

