Cum dezvoltă companiile românești soluții pentru prosumatorii care aleg energia verde. De la garaje solare la roboți

Practic, firmele încearcă să țină pasul cu numărul tot mai mare de români care aleg să își producă singuri energia, așa că le propun de la garaje cu acoperișuri solare, până la roboți care curăță panourile.

Cu o capacitate instalată care o depășește pe cea a centralei nucleare de la Cernavodă, prosumatorii din România caută acum soluții inovatoare.

De exemplu, în loc să piardă curent din cauza murdăriei de pe panouri, acum există roboți care le curăță fără să le afecteze.

Bodizs Miklos, CEO firmă de curățare: „E inevitabil ca panoul să nu se murdărească în timp. Am avut situații în care am găsit panouri fotovoltaice sau instalații cu producție zero. Dar depinde mult de zonă. Se recomandă o spălare anuală”.

Iar cei care stau la curte au varianta unui garaj fotovoltaic. Adică o construcție care protejează mașina, dar produce și energie. Panourile folosesc energia captată inclusiv pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Ionuț Lupu, administrator companie: „Capacitatea unui carport de un singur loc are undeva la 3 kW, 2 locuri undeva la 6,6 kW. Prețul unui carport pleacă undeva de la 10 -11.000 de lei pentru o singură mașină și poate să ajungă la 20.000 de lei pentru 2 mașini”.

Inclusiv zona industrială se dezvoltă. În prezent parcurile industriale au o putere instalată de peste 1.600 MW și se mută pe apă de pe câmpuri. Apa ajută la răcirea panourilor.

Daniel Dragomir, reprezentant companie fotovoltaice: „În primul rând nu dislocăm teren agricol pe care producem cereale ca să producem energie electrică. Avem o grămadă de suprafețe de apă perfecte pentru astfel de proiecte. Pentru protecția apelor are o protecție majoră pentru că reduce efectul solar și nu mai permite algelor să se dezvolte la fel ca atunci când apa e sub lumina soarelui”.

Anul trecut, România a avut o producție de energie solară de peste 3,4 miliarde kWh, în creștere față de 2023.

