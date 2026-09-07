Cel puțin 10 autocare și numeroase autoturisme au sosit pentru eveniment. Problema este că oaspeții au fost induși în eroare de agențiile de turism, care nu au verificat programul, ori de inteligența artificială, care le-a spus că festivalul se ține.

Camerele de supraveghere montate în apropierea portului turistic Jurilovca au înregistrat sâmbătă fluxul mărit de turiști veniți fie cu autocarul, fie cu mașinile personale.

Eugen Ion - primar Jurilovca: A fost o surpriză și pentru noi să constatăm că ne veneau mai mulți turiști decât ne veneau în fiecare weekend. Oamenii au fost informați greșit de ce cei care au organizat aceste excursii sau cei care au organizat nu și-au luat toate datele.

Dezamăgiți că festivalul nu s-a ținut, turiștii au ocupat terasele și s-au plimbat cu barca.

Vasilica Bold - proprietarul unei pensiuni: Spre surprinderea noastră, extraordinar de bine, pentru că a fost o surpriză să ne trezim cu foarte mulți turiști la noi în comună.

De unde a pornit dezinformarea

Festivalul Borșului Lipovenesc a avut loc în Jurilovca vreme de 14 ani. În ultimii doi ani, evenimentul nu s-a mai ținut, din cauza lipsei fondurilor. Administrația locală spune că nu a avut banii necesari, iar sponsorizările au fost mult prea puține.

Dezinformarea a pornit de la câteva agenții de turism care au organizat excursii de o zi fără să se asigure că festivalul are loc, iar Inteligența Artificială a preluat informația falsă de pe site-urile acestor agenții, așa că ori de câte ori cineva o întreba online dacă se ține festivalul, aceasta răspundea că da.

Eugen Ion - primar Jurilovca: Au zis că nu, că am dat pe ChatGPT și ne-a spus că se ține. Se pare că și în acest mod se poate duce o campanie fake să zicem așa. Este bine să ne informăm din surse sigure să avem răbdarea să citim.